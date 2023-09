Miranda! vuelve a Mendoza con la gran ilusión del reencuentro y dará “una fiesta enorme”

La promesa es la de una fiesta: por la música que va a sonar, por la alegría del reencuentro. Y por el mes, que invita a la celebración. El 29 de septiembre, la icónica banda pop Miranda! se presentará en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, en un show que forma parte de su gira “Hotel Miranda”.

El dúo conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas vuelve luego de varios años a la provincia y sus ilusiones de pasar una noche festiva son tan grandes, al parecer, como las de todos aquellos fanáticos que esperan ansiosos por su llegada.

En esta ocasión, los Miranda! llegan dispuestos a repasar con una nueva óptica sus grandes éxitos. Es que en los últimos meses, Sergi y Gattas pusieron todo su esfuerzo y buena onda para generar un producto nunca antes visto en la música argentina. Miranda! quiso celebrar los 20 años como grupo y apostaron a un nuevo álbum de estudio con reversiones de clásicas canciones que los representan, pero con un condimento particular: las colaboraciones de artistas nacionales e internacionales, que también formaron parte de los videoclips ambientados en un hotel “a cargo” de los líderes de la banda.

Así, en el repertorio de este último trabajo, se pueden encontrar seis canciones con artistas de diversos géneros que se unieron a Miranda! para darle un aire nuevo a las canciones que la mayoría de los argentinos conocen.

Por ejemplo, Lali Espósito se unió para darle el toque “bolichero” a Yo te diré y encarna al personaje de una huésped que se hospeda en el hotel para el videoclip. Por su lado, Cristian Castro se une en Prisionero con el papel de un empleado de la lavandería. En cuanto a Chano Moeno Charpentier, se suma dentro del gimnasio del hotel para cantar con Ale y Juliana el éxito Mentía. Estas tres son completadas en el álbum con Don (junto a Ca7riel), Perfecta (con FMK y María Becerra), Traición (con Juan Ingaramo y Emmanuel Horvilleur), Uno los dos (con Emilia Mernes), Enamorada (con Francisca Valenzuela), Ya lo sabía (con Sofía Reyes), Navidad (con Bándalos Chinos y Tu misterioso alguien (con Andrés Calamaro).

Más allá de este exitoso proyecto de Miranda!, los artistas vienen avalados por varios álbumes con los que no sólo alcanzaron popularidad en la Argentina, sino también en Latinoamérica. Es mentira, Sin restricciones, El disco de tu corazón, Miranda es imposible!, Magistral, Safari, Fuerte y Souvenir componen esa lista.

Con el pasar de los años, Miranda! se destacó en la música a tal punto de recibir nominaciones y galardones en varias ocasiones. Premios MTV a Mejor Artista Alternativo y Mejor Artista del Sur, Premio 40 Principales a Mejor Artista Argentino, Premios Carlos Gardel al Mejor álbum grupo pop, entre tantos más.

En la previa al esperado show en el Multiespacio Cultural, Juliana Gattas mantuvo una charla con Los Andes y reveló todos los detalles de cómo nació Hotel Miranda. Asimismo, se sinceró sobre las ganas de volver a Mendoza y las anécdotas sobre las colaboraciones que crearon en los últimos meses.

–¿De los nueve álbumes de estudio, cuál consideras que es más representativo de Miranda!?

–Justo está Hotel Miranda, tiene muchas colaboraciones pero los artistas invitados supieron resumir bastante el espíritu de la banda y en la playlist está resumido el listado de canciones más icónicas. Están las mejores canciones y en una versión actualizada técnicamente y con esa cuota extra de amor por esta celebración con amigos de nuestra música.

–¿Y cómo se les ocurrió eso de reversionar los clásicos y elegir esa temática de hotel tan particular?

–La idea de hacer este disco nace en reuniones con el sello discográfico. Es una idea que en principio era la de hacer algún disco en vivo. Esta especie de celebración tenía que ver con que se acercaban los 20 años de la banda y queríamos usarlo para algo. Había ideas de hacer algo al estilo de la serie Primera fila, de la que han participado muchos artistas, un disco en vivo. Pero los compilados ya no se usan tanto y por eso se nos ocurrió esto de hacer los duetos. Lo primero que pensamos fue en un concepto y, a raíz de que apareció la idea de un hotel, todo empezó a cobrar más sentido porque fue mucho más divertido el proceso creativo y artístico. En cuanto a los invitados eran algunos amigos, algunos admirados, gente que aparecía en la escena.

–Hay tres colaboraciones muy icónicas en el disco: Lali, Cristian Castro y Chano. Contame alguna anécdota o recuerdo que te haya quedado de haber trabajado con ellos.

–Sobre Lali, siento que nosotros fuimos testigos de su crecimiento bestial en la música y de la garra que le puso, de las ganas que tenía ella de hacer música. Yo la conocí como una actriz que quería cantar y fue muy emocionante. Lo único que no teníamos pensado era plasmarlo para la posteridad una canción juntos... Y con Chano pasó más o menos lo mismo, porque miles de veces cantamos con él y con Tan Biónica. Con Cristian sí que fue como en el plano más onírico y surreal, ¿no? Porque tiramos algunos nombres de posibles colaboradores para ver si Sony nos complacía, total, el “no” ya lo tenés. Pensábamos que si se daba íbamos a tener que grabar muy de a pedacitos, ya que obviamente no sabíamos si él estaba tan empapado con la canción, al no ser de acá. Pero no: se la sabía entera y tiró una versión normal, una más con su sello, una más neutra... ¡no podíamos creerlo! Eso fue increíble. Y se copó no sólo en grabarlo, sino en ponerle toda la onda al video.

–Hablando de giras y shows, en las redes sociales anunciaron que en diciembre “reabre el hotel”, ¿tiene que ver con eso?

-Tiene que ver con el estadio de Ferro, se reabre ahí. Ahora va a haber varios shows en el Luna Park, pero el show de Ferro está repensado, reimaginado y a escala enorme, porque es la primera vez que tocaremos en un lugar tan grande. Pero el hotel no cierra las puertas nunca del todo. Vamos a llevarlo a Mendoza, vamos a llevarlo a Uruguay, tenemos un montón de shows súper importantes.

–¿Cómo sentís vos esto de las grandes giras por Colombia, México, España? Después de tanta trayectoria ¿cómo se siente que ahora llegue ese momento para ustedes?

–A mí me emociona un montón, me emociona y me hace mucha ilusión. Me llena mucho el corazón haber llegado a un estadio como estamos llegando, pero también me ilusiona ir de gira por España y volver a tocar en lugares más pequeños o compartir festival y estar un ratito ahí.

–Ubicándonos en Mendoza, supongamos que no hemos visto imágenes del show ¿qué traen y porqué la gente no se debe perder el concierto?

–Lo que llevamos a Mendoza, además de la ilusión del reencuentro, llevamos el hotel entero. Llevamos este repertorio actualizado, pero que también en la playlist del show se nutre de un montón de momentos diferentes, pasamos por baladas, todos los hits, están todas las canciones del hotel, más algunas de souvenir. Es un show a la medida del entusiasmo que tenemos por el Hotel Miranda, es una fiesta enorme.

Ping pong de preguntas y respuestas

¿Vino blanco o tinto?

-Yo blanco o rosado, y a Ale le gusta tinto.

Si Miranda! fuese una estación del año ¿Cuál sería?

-La primavera: es muy obvio por la fiesta y los colores, pero a mi me gusta primavera u otoño.

¿Y un lugar del mundo?

-Seríamos Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, Córdoba, muchas ciudades que son icónicas... Y ahora, ¡Mendoza!

Por último, ¿qué comida representaría Miranda!?

-Algo liviano para poder bailar.

Miranda! en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo

El show de la representativa banda pop del país tendrá lugar en Mendoza el viernes 29 de septiembre a las 21.30 horas. El espacio elegido para llevar a cabo el increíble concierto será el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, ubicado en el predio del Ex Feriagro.

Las entradas están a la venta en la página web de Tuentrada.com y sus valores son de $39.200 para la Suite presidencial y $17.920 para el campo de pie. La Suite contará con: sector preferencial en el show, acceso al estacionamiento interno, acceso a la prueba de sonido, servicios exclusivos del sector y merch oficial del Hotel Miranda.

