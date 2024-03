Mike Stern llega a Mendoza: el guitarrista legendario que se sorprendió por lo difícil que es tocar una tonada

“¡Abróchense los cinturones! Será un concierto con mucho jazz, funk, rock, y sobre todo nuestras mejores intenciones hacia el público. Estoy seguro que daremos más que un 100%”, adelanta Mike Stern en una entrevista vía correo electrónico sobre su concierto en Mendoza.

Es que el legendario guitarrista llega por segunda vez a la provincia, en el marco de una gira nacional que comprende presentaciones en CABA, Córdoba, Mar del Plata, Neuquén y Rosario. Una verdadera cita con uno de los músicos más reconocidos del género, en un tour especial.

El concierto en Mendoza será en el teatro Plaza, el próximo sábado 9 de marzo. Las entradas están disponibles en Entradauno.com y boletería del teatro.

El legendario guitarrista vuelve a la provincia.

UNA NUEVA GIRA CON UN DREAM TEAM DEL JAZZ

Para quienes no conozcan a Mike Stern, es un músico oriundo de Boston, considerado uno de los grandes guitarristas de su generación. Comenzó escuchando a B.B King, Eric Clapton y Jimi Hendrix, pero es en Berklee en el año 71 donde descubre el jazz y comienza su búsqueda en las aguas fusionadas del “jazz-rock”.

Estableció su carrera como guitarrista de Miles Davis (cuatro años y tres discos). Grabó y formó parte de la banda de Jaco Pastorius. Billy Cobham lo llama a su banda con apenas 20 años. Como solista tiene más de 15 discos editados y 6 nominaciones al Grammy.

La última vez que visitó Argentina fue en el 2015, que incluyó una primera presentación en Mendoza y que un año después la mala fortuna lo encontró frente a su casa en Nueva York. Caminando se cayó a un pozo y sufrió la lesión de sus dos brazos, por lo que estuvo alejado de la música un tiempo. Pero tras una extensa rehabilitación volvió a los escenarios con más ganas que nunca.

El reconocido guitarrista de jazz se presenta en Mendoza.

Y con un nuevo disco casi listo. Mike Stern comenzó una gira por Sudamérica acompañado de un cuarteto exquisito de músicos. Junto a Leni Stern en guitarra y voz, el argentino Javier Malosetti en bajo, Bob Franceschini en saxo y el argentino radicado en Estados Unidos Juan Chiavassa en batería.

“Ansioso por volver a la Argentina. Es un país que quiero y he tenido la suerte de venir muchas veces. Esta vez tendré la suerte de estar acompañado por Javier Malosetti, de quien todos me hablan maravillas, y por lo que he visto, es un músico increíble. Con Juan Chiavassa, con quien toco en New York, por suerte pudimos combinar y estará en la batería, así que muy feliz de poder venir con esta formación. Bon Franceschini es mi saxofonista preferido y hace más de 20 años que tocamos juntos, tengo mucha suerte. Todos ellos contribuyen con su música y personalidad. Estoy seguro que será una hermosa gira”, adelanta sobre sus expectativas antes de su llegada a nuestro país.

El bajista es parte de la Mike Stern Band en la gira del estadounidense por Sudamérica.

UN MÚSICO QUE IMPRIME SU PROPIO ESTILO

Curioso y abierto a los sonidos del mundo, para Stern la música no tiene fronteras. La fusión es su idioma y lo demuestra en su último disco “Eleven” junto a Jeff Lorber Fusion, donde el jazz y el rock se entrelazan con una complicidad única, fiel al estilo del músico estadounidense.

Sin prejuicios sobre el arte y el idioma de la música, el guitarrista sabe adaptarse a los tiempos que hoy maneja la industria. Consultado por sus nuevos desafíos y su búsqueda actual, recordó una anécdota en Mendoza, que lo puso en un lugar distinto.

Siendo uno de los mejores guitarristas de su generación, no pudo interpretar una tonada, un sonido hermano en Cuyo. “Todo el tiempo estoy buscando inspiración y escuchando música nueva. Recuerdo la vez que estuve en Mendoza, escuché unos guitarristas fantásticos, quise replicar lo que ellos tocaban y era imposible para mi, pero es algo nuevo que descubro. Creo que lo que tocaban se llamaba ‘Tonada’ o algo así…. pero nunca me olvidaré de ellos”.

-¿Qué podés adelantar de tu próximo álbum?

-Uh, estoy muy expectante, espero esté listo para septiembre, grabaron músicos como Richard Bona, Dennis Chambers, Leni Stern, Antonio Sánchez, entre otros. Creo que la música fluyó en las sesiones, que es lo más importante para mí.

-La industria de la música ayuda a que otros géneros como el pop o el género urbano tengan más visibilidad, ¿cómo vivís estos cambios de época con las plataformas digitales?

-Uff, imagínate, crecí escuchando vinilos, y comprando discos en las casas de música, que te diría que es lo que más extraño. Soy de la generación que tuvo vinilos, cassettes, CD´s y ahora ¡Spotify! Solo puedo decirte que la música se conserva a pesar del formato, y yo siempre estaré ahí, queriendo componer y hacer canciones que lleguen al corazón de la gente.

PARA AGENDAR: MIKE STERN BAND EN MENDOZA

El guitarrista estadounidense Mike Stern se presenta con su Mike Stern Band, formada por cinco de los mejores músicos de jazz, rock y funk del planeta.

En el marco de su gira por Sudamérica se presentarán el sábado 9 de marzo, a las 21, en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas anticipadas están a la venta en Entradauno.com y boletería del teatro.