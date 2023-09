“Menem”: Se filtraron imágenes de Leonardo Sbaraglia y está irreconocible

La serie Menem, dirigida por Ariel Winograd, que será estrenada en la plataforma Amazon Prime, está protagonizada por Leonardo Sbaraglia (El Gerente, Blondi) en el rol principal y algunas imágenes ya dejan ver el gran cambio que sufrió el actor para encarnar al personaje más emblemático de la política argntina de la década del 90.

Sbaraglia irreconocible en el papel de Menem

El elenco de primera línea, además, está integrado por Juan Minujín (Los Dos Papas, El Marginal), Griselda Siciliani (Bardo, Sentimental), Jorgelina Aruzzi (El Primero de Nosotros, Ex Casados), Marco Antonio Caponi (Asfixiados, Iosi, el Espía Arrepentido), Agustín Sullivan (La Muerte no Existe y el Amor Tampoco, Sandro de América), Cumelén Sanz (La Jefa, Monzón), Alberto Ajaka (Apache: La Vida de Carlos Tévez, El Presidente), Violeta Urtizberea (Las Estrellas, Cien Días Para Enamorarse) y Campi (El Amor Después del Amor, Ex Casados).

Griselda Siciliani en el papel de Zulema Yoma, esposa del presidente

Menem es un drama de ficción basado en hechos reales que narra la historia de una familia riojana cuya vida queda ligada al círculo íntimo del Presidente Carlos Menem. La serie está situada en Argentina en los años 90, desde el ascenso de Menem al poder y la consecuente convertibilidad económica hasta los ataques terroristas sucedidos en Buenos aires. Menem es una historia de poder, controversia política y tragedia social.

“Menem es el ejemplo más reciente del compromiso de Prime Video por presentar producciones locales cada vez más fuertes, que reflejen la historia y la cultura de cada territorio. Estamos dedicados a mostrar la riqueza de los guionistas, directores y actores latinoamericanos al mundo y Argentina es un gran ejemplo de un territorio en donde los estándares de producción de alta calidad y un gran enfoque en la narración nos dan películas y series increíbles”, dijo Camila Misas, quien encabeza al equipo de Originales para Argentina, Chile y Colombia en Prime Video.

Una de las icónicas fotografías del entonces candidato ganador de la presidencia

Menem fue creada y producida por Mariano Varela (Porno & Helado) y es liderada por Ariel Winograd (El Gerente, El Robo del Siglo) como showrunner y director. Comparte créditos en la dirección con Fernando Alcalde (Argentina, 1985, El Secreto de sus Ojos). La serie fue escrita por Mariana Levy (El Presidente, Mumblecore en el Conurbano), Federico Levín, Luciana Porchietto (Los Internacionales, Soy Luna), Silvina Olschansky (Maradona: Sueño Bendito, El Marginal) y Guillermo Salmerón (Maradona: Sueño Bendito, El Marginal) y producida por Claxson y Yulgok Media.

“Menem es un relato ficticio de la vida de Carlos Menem y su primera presidencia, pero también una forma de redescubrir la sociedad argentina de los años 90. Desarrollar la serie fue como subirse a una montaña rusa para afrontar una década crucial que, hasta hoy en día, sigue generando devoción y rechazo en partes iguales”, afirmó Mariano Varela, productor y creador del proyecto.