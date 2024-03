Mendoza suena electrónica: música y naturaleza, la combinación que todos buscan

Amada por muchos y criticada por otros, la música electrónica (en realidad, la actual en formato de musicalizadores que se presentan en vivo, aunque su música sea grabada) ya hace rato que no es una cuestión de nicho. Hace una década, el género terminó de hacerse masivo, empujado por la industria y por la búsqueda de una generación joven, que vio la posibilidad de ofrecer una propuesta musical desde las bandejas.

De a poco, la figura del DJ (siglas de “disc jockey”, que se refería antes al pinchadiscos, aunque ahora usen formatos digitales) fue ganando prestigio y los más destacados se convirtieron en figuras mundiales.

En la actualidad hay cientos de DJ que copan la escena local y nacional en busca de un lugar en los eventos multitudinarios que se suceden cada fin de semana en las principales ciudades del país. Y Mendoza es uno de los puntos de encuentro más buscados, no solo por los turistas, sino por el público local que elige un atardecer o noche al ritmo de géneros de esta música, como el electro house y electro pop.

Figuras como Hernán Cattaneo, Nick Warren, John Digweed, entre otros nombres, ya han visitado la provincia y fueron parte de una experiencia que acá termina siendo muy particular, ya que los eventos de los que participan, además, buscan combinar la música y con un contexto imponente como la montaña o los viñedos.

Al margen de las tendencias y las modas, el consumo de música electrónica ha crecido exponencialmente, no solo entre los jóvenes que se ven familiarizado con este género antes que el rock, sino con adultos que descubrieron otra experiencia posible de transitar.

Mendoza, una experiencia única

A comienzos de los años 2000, las fiestas de música electrónica ya formaban parte de la agenda musical en Mendoza. Las recordadas ediciones de la Vendimia Electrónica (un evento para bailar al ritmo de los DJ en pleno teatro griego Frank Romero Day) fueron el puntapié para hacer de esta música de nicho, una oportunidad para que la platea descubra el sonido que ya era furor otras grandes ciudades del mundo.

Con el paso del tiempo, los eventos que tienen como estrella a la música electrónica han ido potenciando su calidad y buscan estar a la vanguardia de las propuestas. Y en la provincia, se aprovecha sus imponentes paisajes para ofrecer una experiencia que va más allá de la música.

“Hace 20 años que comenzamos a producir eventos de música electrónica y puedo decir que Mendoza es una de las principales plazas dentro de la Argentina, después de Buenos Aires, compartiendo lugar con Córdoba y Rosario”, apunta Franco Pisi, productor de Folck, una de las compañías pioneras en elegir al género y traer a Mendoza eventos de nivel internacional.

“Creo que lo particular de Mendoza es que estos eventos se pueden realizar en espacios naturales que no existen en el resto del país, como por ejemplo lo que hacemos con Hernán Cattaneo en la Cordillera de Los Andes. Pero también hay otras producciones en bodegas, que le dan un toque especial, donde la gente, además de escuchar a un DJ y vivir una experiencia, disfruta del entorno y los mágicos lugares que tiene la provincia”, explica este emprendedor nacido en San Martín. “Además -observa- hoy los turistas que vienen a ver un artista o una fiesta completan su experiencia con paseo por bodegas y disfrutan de otro tipo de actividades”.

La gran convocatoria que tuvo la visita de Hernán Cattaneo en reiteradas ediciones cooperó decisivamente con el posicionamiento de Mendoza ante un público que elige el destino para viajar y ver a su artista en un entorno diferente. Este DJ argentino, especialista en el género progressive house, es seguramente el más prestigioso a nivel internacional: realiza giras mundiales, actúa con monstruos como The Chemical Brothers o New Order y comparte cartel en festivales en los que participan artistas del calibre de Coldplay o Nine Inch Nails.

Un show impactante de música, luces y color

A propósito de esto, Franco Pisi (también responsable del espacio Las Palapas, donde cada fin de semana se sucede una cita con la electrónica), ofrece su visión: “Creo que todo suma para este auge de la música electrónica. Los eventos que hemos hecho con Hernán Cattaneo a través de los años, hace que la gente viaje, elija y comente el nivel que tienen los shows en Mendoza y eso a su vez provoca que más gente se sume a transitar esta experiencia con un nivel de excelencia”.

Un público amplio

Algo a resaltar es el cambio paulatino que se ha dado en el público que asiste a estos eventos. No solo los jóvenes lo prefieren, sino que adultos y visitantes de todo el país y Sudamérica, hoy eligen la nutrida agenda de fiestas electrónicas que ofrece Mendoza, con un espíritu diferente; el de disfrutar de buena música, contemplar el paisaje, pero con una dinámica de cuidado del ambiente.

“El público fue cambiando. Al comienzo en las fiestas se veía un público local y en estas últimas temporadas viene público de todo el país, de Uruguay, Chile y hasta Brasil. Y creo que, al conocer la dinámica de estos espectáculos, vamos aprendiendo otras cosas. La gente respeta y cuida los espacios. Se trata de eventos en marcos naturales, entonces la gente se esfuerza por cuidar el ambiente, que es algo para destacar. En nuestro caso, los shows son de día y el público también busca disfrutar del lugar”, confirma Pisi.

El sonido de las bandejas combinado con el arte

La unión de distintas disciplinas y otros atractivos son la clave para hacer de una fiesta electrónica algo más que solo escuchar música.

Con la necesidad de tener un espacio donde mostrar su arte, un grupo de artistas visuales propuso un evento distinto; hacer una muestra en una casa con música electrónica de fondo para completar el recorrido. Desde un costado independiente y under así surgió en 2017 Manglar, un evento artístico en el que se combinan distintas disciplinas potenciado con la participación de destacados DJ de música techno.

El evento que tiene dos o tres ediciones por año y combina arte con música electrónica.

“El objetivo es sacar el arte de las galerías y llevarlo a espacios no convencionales con música electrónica. Manglar no es un evento específico de música electrónica sino un evento de arte, donde suceden diferentes disciplinas artísticas; performance, arte visual, arte cinematográfico, con música electrónica, donde participan distintos DJ locales y nacionales. Nuestra idea es generar una plataforma donde los artistas puedan mostrar su trabajo”, comenta Emilio productor del evento, sobre el espíritu de Manglar, un encuentro que comienza a las 5 de la tarde y se extiende hasta la madrugada, con distintas propuestas y al aire libre.

Esta unión de arte y música electrónica se convierte en una experiencia inusual para los amantes del género, que propicia la convivencia de expresiones y la posibilidad de mostrar la performance de artistas locales.

“Es un evento muy especial que cuenta con un ingreso al lugar diferente, instalaciones diversas como un cine o espacios de descompresión. Instalaciones de realidad aumentada, diseño de vestuario en vivo, contamos con una compañía de artistas performáticos. Lo hacemos dos o tres veces por año, en locaciones especiales que nos den la posibilidad de generar un recorrido, con baños intervenidos, y detrás de los DJ realizamos obras físicas con efectos de luces. El evento tiene distintos momentos, que van cambiando la energía, con cambio de sonido o situaciones sorpresivas”, cierra Emilio.

El sábado 16 de marzo se realizará una nueva edición del evento, al aire libre.

Este productor coincide en reconocer que los eventos de música electrónica, también en Mendoza, viven un momento especial. No son más marginales, sino centrales, parte del mainstream. “La escena de la música electrónica se ha renovado. Antes era sólo de nicho y hoy es masivo, con la preferencia de ciertos estilos dentro de la música electrónica. Nosotros apuntamos a un espacio contracultural, entendido como un espacio de vanguardia, de disidencia, de reflexión. Veo, además, un panorama muy positivo en la escena, con el surgimiento de DJ e incluso de músicos se vuelcan al pop electrónico”.

UNA AGITADA AGENDA TECHNO

La primavera y el verano son ideales para generar experiencias al aire libre. Por eso, esta temporada muchas bodegas y espacios de eventos produjeron espectáculos que combinan un lineup electro intenso y la posibilidad de disfrutar del vino y la montaña.

Y en los meses que se avecinan las propuestas no cesan y cada fin de semana algún encuentro electrónico enciende los rincones de la provincia.

El próximo viernes 8 de marzo, el británico Carl Cox vuelve a Mendoza. Como uno de los exponentes más reconocidos del house, techno y tech house, ofrecerá un cargado show, en Las Palapas (Potrerillos). Abrirá el encuentro el Dj Ale Castro.

El DJ británico vuelve a Mendoza, con una sesión especial en Potrerillos.

El sábado 16 de marzo, se realizará la XVI edición de Manglar. El evento en esta oportunidad contará con la participación de dos DJs de Buenos Aires; Ludmila Di Pasquele y Milena Adamis estarán a cargo de las bandejas ante un imponente encuentro de arte, vanguardia y rupturismo. La cita es en el espacio Alma Hydra (Luján de Cuyo).

Otro de los eventos que combinará rock, música alternativa y electrónica es el show de Babasónicos en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. El grupo liderado por Adrián Dárgelos esta vez regresa a Mendoza en el marco de un evento diferente, el sábado 23 de marzo. Tendrá su momento único durante el encuentro que comienza a las 18 horas, y contará con la participación de DJs destacados de la escena, como el reconocido Mariano Mellino, Mateo Dufour y la mendocina Valentina Chaves.

Uno de los DJ más reconocidos de la escena nacional estará presente en el evento que reúne a Babasónicos y otros DJs, en el Multiespacio de Luján.

La mendocina Valentina Chaves abrirá el encuentro, con su sonido vanguardista, orientado hacia el Progressive y Deep House. Se caracteriza por la prolijidad y la presencia de una fina selección musical en la cual el buen groove es imprescindible.

Por su parte, el bonaerense Mateo Dufour, productor musical y DJ. El joven es parte de la nueva generación de DJ de la escena dance electrónica, que ha tocado en grandes festivales de Europa como No Art Festival de Amsterdam, entre otros.

Y Mariano Mellino cerrará el encuentro. En la actualidad, es uno de los DJ de Progressive House más destacados de la escena nacional. Tantos años de exploración, formación y experiencia en la cabina hace que sus sets sean dinámicos oscilando entre el Progressive House y el Techno Melódico, haciendo que cada presentación sea única. Ha compartido cabina con artistas internacionales como Hernan Cattaneo, Sasha, Tale Of Us, Solomun, Eric Prydz, Artbat, Guy Gerber, James Zabiela, Acid Pauli, Nick Warren y muchos otros.

Un evento diferente, que combina la música en vivo de una banda como Babasónicos, con el despliegue tecno de las bandejas. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com.

El sábado 30 de marzo, se vivirá la última fiesta electrónica en el Auditorio Ángel Bustelo, con la presentación del Dúo belga Joyhauser. La dupla que revolucionó la escena techno llega a Mendoza con una presentación en la que estarán los Djs locales Emi Allende y Luciano de Dominicis.

Joyhauser, el dúo belga de techno compuesto por Joris Cielen y Stijn Vanspauwen, está causando sensación en la escena electrónica global con su estilo distintivo y su energía arrolladora.

El dúo belga será la estrella de la fiesta electrónica el 30 de marzo, en el auditorio Ángel Bustelo.

Con más de una década de experiencia y actuaciones en festivales de renombre como Awakenings y Tomorrowland, su música es una fusión perfecta entre ritmos potentes y melodías envolventes, garantiza una experiencia inolvidable para cualquier audiencia. La cita es a las 23.30, en el Auditorio Ángel Bustelo y las entradas están disponibles por quickentry.net.