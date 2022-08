Mau y Ricky: “Nos interesa es que la gente nos conozca tal como somos”

Son parte del clan Montaner, una familia que ha ganado el corazón de los argentinos, no solo por su música, sino por su presencia en la televisión.

Inevitablemente Mau (Mauricio) y Ricky (Ricardo) se dedicaron a la música desde adolescentes, y su álbum debut “Arte” (2017) marcó el comienzo de una camino en constante ascenso. Frescos y naturales, el dúo disfruta de su exitoso presente, en el que han calado hondo en nuestro país, no solo por sus canciones, sino por la participación como jurados del reality La Voz Argentina.

A menos de un año de su última visita a Mendoza, los hermanos Montaner comenzaron su nueva gira “Desgerados Tour”, con la que debutarán el domingo 21 de agosto, en el Stadium Arena Maipú. En este prometedor show, no solo cantarán sus éxitos como “Mal Acostumbrao”, “Malo”, “Me enamora” o su último lanzamiento “Llorar y Llorar”, tema que comparten con Carin León, sino que prometen dos horas de música y conexión con el público sin respiro.

“Tenemos la oportunidad, una vez más, de estar de gira, después de menos de un año de nuestra gira pasada. Es un sueño realidad estar de regreso tan pronto, y es una gira de la cual estamos orgullosos, porque es lo más grande que hemos hecho hasta ahora”, afirma Ricky en una entrevista exclusiva con diario Los Andes.

En este “Desgenerados Tour” redoblan la apuesta con un concierto de nivel internacional, en el que buscan devolver el cariño al público local, que en poco tiempo los adoptó como los favoritos de la música pop.

“Nuestra mejor promoción son nuestros conciertos, que la gente nos haya visto y lo del concierto sold out en el Movistar fue muy espectáculos, con comentarios muy lindos. Lo de la nueva gira es aún más grandilocuente. Asique en el Arena Maipú llegamos con todas la de la ley”, detalla Mau sobre la reciente gira.

-¿Qué mostrarán de diferente para “Desgenerados Tour”?

Mau: -Es un show que te pasea por varios géneros y hemos diseñado un show más interactivo para la gente. No solo van a ir a ver y escuchar nuestras canciones, sino que ellos van a ser parte del show. Lo que más amamos es esa conexión con la gente que nos sigue. Por eso nos aseguramos de armar un show que haga que la gente lo disfrute, sino que se vaya sintiendo cosas muy bonitas. Les puedo asegurar que el que va, se va a sentir parte de esa familia y que es mucho más grande que un show de música de cualquier artista. Es algo más profundo, por eso nos enfocamos en la producción y en que cada uno de los momentos de esa gira sea algo que impacte en la vida del que va a ver el show.

-Como hermanos tienen sus diferencias y unión, ¿quién es el más metódico a la hora de trabajar?

Ricky: -Siento que tenemos distintos roles adentro de la banda y del proyecto. Hay cosas que en las que tomo el liderazgo yo y otras Mau. Y en el caso de los conciertos estamos bastante balanceados, tal vez en la parte de producción musical pienso algunas cosas más yo, y Mau piensa en otros aspectos de la gira. Y después en el estudio producimos los temas juntos. Y en los visuales estamos muy conectados en cuanto a lo que queremos mostrar en la puesta en escena. Las giras nos involucran de igual manera los dos, es algo que disfrutamos mucho y nos sale bien a los dos.

Hermanos mediáticos y populares

Como parte de la nueva generación de artistas que comparte a diario su vida en las redes sociales, Mau y Ricky no son la excepción. La vida familiar de los Montaner es parte de la agenda de noticias diarias de los espectáculos, donde los hermanos captan la atención.

Por un lado, Mau, el menor de los hermanos será padre de Apolo, su primer hijo junto a su esposa Sara Escobar. El pequeño será el segundo nieto del clan, luego del nacimiento de Índigo, el pequeño de Eva Luna y Camilo.

En tanto, Ricky también captó toda la atención del público tras casarse con la argentina Stefi Roitman, en una boda exclusiva en Buenos Aires.

Pero sin dudas, con su participación como jurados de La Voz Argentina por segunda vez han logrado entrar cada noche en los hogares del país, con una competencia que cada vez se pone más interesante y desafiante, para los artistas como jurados, como para los participantes.

-Viven un gran presente, tanto en lo profesional como en lo personal, ¿ambos aspectos van de la mano para ustedes?

Mau: -Lo que más nos interesa es que la gente nos conozca tal como somos. Y sería muy poco genuino de nuestra parte si no compartimos lo que es parte de nuestra vida. Lo más nuestro es lo personal, que hace que se refleje en nuestro trabajo y música. Todo está conectado en general, y para nosotros como familia es importante que eso no quedé ahí, que no sea solamente música, sino que sea un vehículo que nos permita llevar un mensaje de familia, de pareja, de hermanos. No porque tengamos la respuesta, sino porque sentimos que como familia hemos logrado una dinámica de unión muy hermosa, dentro de la imperfección pero basada en el amor.

-¿Qué les sorprende del público argentino?

Ricky: -Siempre soñamos con lo que estamos viviendo hoy y han superado nuestras expectativas. De hecho jamás pensé que con la gira pasada íbamos a hacer tantos shows agotados, cuatro Gran Rex, Luna Park. Es una locura y pensar que estamos haciendo una gira distinta pocos meses después. Eso nos llena de alegría que la gente nos quiera volver a ver y que haya público nuevo.

-¿Les inquieta esa convocatoria?

Mau: -Sin duda eso nos preocupó antes, pero aprendimos a darnos cuenta que la gente que va es la que tiene que estar. Y al dejar de ser solo música y un show, y dejas de pensar a través del ego si vas a llenar un lugar. Y pensás en que le impactan de manera positiva a la gente, ya hemos cumplido. Nuestro propósito no es llenar, sino impactar a cada una de las personas que vaya al concierto. Para que sientan algo distinto que no haya experimentado antes, y cuando se vaya de ahí, se vaya sintiendo amada tal y como es.

-La segunda temporada de La Voz Argentina ¿los sorprendió más que la primera en los participantes y los nuevos desafíos de elegir el correcto que llegue a la final?

Ricky: -Nos sorprendió el hecho que el año pasado teníamos un muy buen equipo, y no sabíamos si íbamos a superar ese talento. Ahora estamos grabando otras etapas y es una locura esta temporada, que las decisiones son realmente imposibles. Me sorprende el apoyo de la gente esta temporada, porque el año pasado la gente estaba encerrada, era el regreso del programa y un cúmulo de cosas que lo hacían interesante. Pero este recibimiento es una alegría y una sorpresa hermosa.

Mau: -Yo creo que se pondrá cada vez mejor y agradecido a la gente que podamos vivir de lo que amamos. Es el regalo más grande que nos pueden dar.

La Ficha

MAU Y RICKY DESGENERADOS TOUR

Día y hora: domingo 21 de agosto, a las 21.

Lugar: Stadium Arena Maipú (Emilio Civit y Maza, Maipú).

Entradas: tuentrada.com