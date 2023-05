Masterchef: Agustín no estuvo a la altura del desafío y se convirtió en el quinto eliminado

En la noche de este domingo se vivió otra gala de eliminación en ‘MasterChef Argentina’ y los participantes tuvieron que poner a prueba sus dotes en la cocina, al sorprender al jurado compuesto por Damian Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis con un riquísimo plato.

Ni bien comenzó el programa, los chefs le anunciaron a los siete participantes en peligro de abandonar la competencia el desafío que debían enfrentar para seguir compitiendo por el premio millonario.

El jurado de MasterChef

La consigna de la noche era preparar un plato con ingredientes “desconocidos” para los concursantes, y la trabajadora de comunicación y prensa preparó una milanesa de molleja con galette de papas ñame y ensalada de kale.

Hay que decir que tanto Estefanía como Candelaria fueron las dos destacadas de la jornada, con comentarios elogiosos por parte del jurado. La primera de las participantes preparó una milanesa de molleja con galette de papas ñame y ensalada de kale. Mientras que la segunda elaboró unas mollejas fritas con salsa de guayaba y shiitake grillados.

“No puedo dejar de pensar en el buen camino que están haciendo, los platos de hoy reflejaron ese esfuerzo. En los dos había curiosidad y ganas de superar esta prueba”, les aseguró Donato a las dos cocineras que seguirán en carrera al menos una semana más.

Candelaria y Estefanía

Agustín, el nuevo eliminado de Masterchef

Por otro lado, hubo un conjunto de participantes con suerte dispares de los cuales Aquiles, Antonio y Daniela fueron beneficiados con una chance más. Esto produjo que el nuevo eliminado se definiera entre Rodolfo y Agustín.

Finalmente, fue este último el eliminado, tras presentar mollejas con puré de papa ñame, rábano picante y una infusión de hibiscus , ante Rodolfo (mollejas asadas con ensalada de guayaba y kale).

Rodolfo y Agustín

El médico aseguró que “no se quería ir”. “No me quería ir, no me quería ir”, dijo, y luego agregó que volverá a la cocina de su casa donde hará sus delicias para su familia, a quien definió como “más exigentes que le jurado”.