Masterchef: A la reina de Sampacho le dijeron chau y todo fue llanto y dolor

Este domingo se vivió una de las despedidas más dolorosas del certamen. María Sol quedó eliminada de Masterchef con una torre de profiteroles polémica y tanto el jurado como el resto de los participantes, estallaron en llanto. Las redes se pronunciaron a favor de la joven y se preguntan por qué otra participante que presentó una torre incompleta, sigue en competencia.

Su torre de profiteroles no estuvo a la altura de la gala de eliminación y con una crema pastelera “tomada”, se convirtió en la última eliminada del reality. A la hora de despedirla, el jurado no pudo contener la emoción y cada uno de los que habló no pudo terminar su despedida porque les ganó el llanto.

En el caso de Donato, el italiano quiso remarcar algo fuera de la competencia y le dijo que se quedaba con una foto de ella, del primer día de admisión en Masterchef. Según el cocinero, mientras él esperaba el auto para irse del estudio, vio del otro de la calle a María Sol junto a sus padres y la escena le causó profunda emoción.

Damián Betular, por su lado, elogió el cambio que hizo la participante, quien entró de una manera tímida, pero con el tiempo fue adquiriendo seguridad y fuerza. Además, destacó que le haya mostrado Sampacho al mundo, que haya puesto valor un pueblo del interior.

Germán Martitegui fue por el mismo camino, el de elogiar el amor de María Sol por Sampacho y que no haya dejado de hablar jamás de su pueblo. Visiblemente emocionado, admiró su inocencia y su bondad.

El dolor por la salida de María Sol

Los que no podían parar de llorar eran sus compañeros. Daniela, con quien peleó el mano a mano por seguir en la cocina, era una sola lágrima, al igual que Rodolfo. Varios de sus compañeros, de los que siguen en competencia y de los que se fueron, le expresaron su cariño en las redes sociales.

María Sol fue eliminada de Masterchef y sus compañeros le expresaron su amor por las redes

María Sol fue eliminada de Masterchef y sus compañeros le expresaron su amor por las redes

María Sol fue eliminada de Masterchef y sus compañeros le expresaron su amor por las redes

María Sol fue eliminada de Masterchef y sus compañeros le expresaron su amor por las redes

María Sol fue eliminada de Masterchef y sus compañeros le expresaron su amor por las redes

María Sol fue eliminada de Masterchef y sus compañeros le expresaron su amor por las redes

Las redes sociales también se expresaron por la salida de María Sol, y en ese sentido le pegaron al jurado por la decisión, pero más cuestionaron que Silvana siga en competencia, cuando la mujer presentó una torre incompleta de profiteroles.

Bronca por la salida de María Sol del certamen

Bronca por la salida de María Sol del certamen

Bronca por la salida de María Sol del certamen

Bronca por la salida de María Sol del certamen

Bronca por la salida de María Sol del certamen

Bronca por la salida de María Sol del certamen

Bronca por la salida de María Sol del certamen

Bronca por la salida de María Sol del certamen

Seguí Leyendo