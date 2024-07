Marley será papá por segunda vez: cuál será el sexo y el nombre del bebé

El famoso conductor de Telefe Alejandro Wiebe, mejor conocido Marley, será padre por segunda vez de una niña tras un intento fallido el año pasado. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, con uno de sus conocidos ‘enigmáticos’.

“Va a ser papá nuevamente Marley”, lanzó De Brito y detalló la decisión del conductor: “Hace rato que quería ser papá nuevamente. Lo dijo en algunas notas. Hubo el año pasado un intento que no prosperó y ahora sí”.

Mirko fue internado y el conductor lo acompañó en todo momento. Foto: archivo

Y sumó: “Es un embarazo de cuatro meses, 17 semanas. Ya tiene nombre porque es nena. Ya conoció a la mujer que lleva esta beba en la panza. Es también de origen ruso, como la señora que trajo al mundo a Mirko”.

Además, el conductor aclaró donde se llevará a cabo el parto: “Va a nacer en Oklahoma (Estados Unidos)”, luego explicó que Marley se instalará en Norteamérica una breve temporada para el nacimiento de la pequeña.

“Cuando tenés un bebé en Estados Unidos, le ha pasado a todos, a Flavio (Mendoza), a Luciana (Salazar), al mismo Marley, los papeles no son tan inmediatos. Les lleva como dos meses”, ejemplificó el conductor.

Dos campamentos se enfrentarán en cada uno de los desafíos del programa. Allí se definirá al bando del que saldrá el eliminado de cada instancia. (Instagram @marley_ok).

“Se instala unas semanas antes del parto, con Mirko, y se queda ahí unos dos meses. Así se queda en enero y febrero en Oklahoma”, informó para luego revelar el nombre elegido para la beba: “Va a tener una nena que va a llamar Milenka”, que en ruso significa “mi pequeña”.

Marley relató que será padre por segunda vez

“Ya empecé el trámite. Estamos en la etapa en la que ya hay varios embriones y voy a elegir que la bebé sea mujer. Están haciendo los tests genéticos y me van a decir cuáles son varones y cuáles son mujeres”, le contó a su amiga Florencia Peña en un reporte de eltrece.

Y agregó: “Generalmente, ponen dos embriones, porque puede que prenda uno solo, pero yo no sé qué hacer… ¡Imagínense si se vienen las mellizas! ¿Cómo me organizo?”. La donante de los óvulos sería también una mujer rusa originaria de Siberia, pero no la misma con quien logró el embrión de Mirko: es una joven modelo conocida de ella, que se instaló en California.

Disfraces y show en vivo: la increíble fiesta de cumpleaños de Mirko, el hijo de Marley

“Trabaja como modelo, porque es muy bella. La verdad es que, a diferencia de la otra vez que tenía un solo embrión, esta vez tengo la suerte de que hay muchos embriones, así que los puedo donar. ¡No voy a tener tantos hijos!, detalló el animador.

De acuerdo a lo informado por TN, el propio Marley contó que la llegada de su hija se demoró porque hubo que iniciar una nueva búsqueda de la madre subrogante. Esta vez no pudo ser Brittany, la misma que gestó hace seis años a Mirko en Estados Unidos, ya que la mujer dijo tener problemas en su salud.

Al respecto aseguró: “Ella tuvo primero dos hijos y después llegó Mirko, que nació de manera prematura y de emergencia tres semanas antes. Estaba en riesgo la vida de ella, porque tenía un problema de presión alta”.

