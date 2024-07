Survivor, Expedición Robinson: la quinta eliminación generó desconcierto en el resto de la tribu

Luego de tres pruebas seguidas siendo inmunes, y habiendo eliminado a su primer compañero a pocos días de haber arrancado Survivor: Expedición Robinson, el campamento Sur debió despedir a un nuevo compañero.

Previo al Concejo Tribal, los doce integrantes del equipo amarillo disputaron una prueba por destreza para ganar inmunidad individual y tras varios minutos, quedó en manos de Goldi, el chofer de micro cordobés, que aliviado, afrontó la eliminación de un nuevo compañero con más tranquilidad que el resto.

Una vez reunidos, Marley dio luz verde para que superviviente vote a la persona que no suma en los planes del equipo de cara a las próximas competencias. Si bien fue un constante empate técnico entre Mauro y Malvina, fue la docente mendocina la nueva eliminada.

El quinto Concejo Tribal generó sorpresas en la tribu Sur.

La rivadaviense, que hace unos dias fue noticia por sus dichos contra Inés, integrante del Norte, se convirtió en la quinta eliminada del reality de Telefe, al recibir ocho de los once votos posibles, mientras que el empleado administrativo sumó los restantes cuatro. De este modo, Marley la despidió y apagó su “fuego de vida.”

La salida de Malvina Ramírez generó mucha sorpresa, dado que Mauro había manifestado su deseo de abandonar la isla por extrañar a su círculo cercano e influenció para que sus compañeros usarán su voto para cooperar en su causa. Sin embargo, la mayoría no cumplió con lo “pactado”, generando una grieta en el equipo.

El quinto Concejo Tribal generó sorpresas en la tribu Sur.

Ahora, el Sur tiene once integrantes y todavía mantienen una ventaja sobre el campamento Norte, que con nueve participantes buscará seguir recortando la distancia de cara a la unificación final que se dará cuando queden pocos integrantes por lado.

El comentario transfóbico de Malvina de Survivor Inés

Luego de perder la competencia de destreza que terminó dando inmunidad al equipo rojo, se conoció lo que cada uno de los integrantes del conjunto perdedor pensaba de su derrota y el comentario de Malvina generó malestar.

“Los chicos decían que los otros llevaban de a un bloque, por la chica que es trans, Inés. Pero bueno, es trans, convengamos. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene más fuerza, tiene la fuerza de un hombre, de un varón”, declaró Malvina a cámara, justificando la diferencia de rendimiento entre los equipos. Luego, agregó con una comparación personal: “Es como si yo me vistiera de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer. Por más que me la dé de hombrecito. Es una realidad”.