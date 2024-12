Mario Pergolini volvió a acusar a Nico Occhiato de usar “bots” en Luzu TV: “Es vanidad...”

Mario Pergolini volvió a criticar a Nicolás Occhiato en una reciente entrevista cuando le preguntaron sobre el dueño de Luzu TV. El conductor de Vórterix reiteró sus dudas respecto a los números de audiencia que maneja el canal de streaming que lidera el excampeón del Bailando, al sostener que son irreales y que se basan más en la vanidad que en datos concretos.

Si bien Pergolini es conocido por no callarse nada, estas declaraciones reavivan la polémica sobre la competencia en el mundo del streaming y la veracidad de las métricas que muestran los proyectos digitales más populares.

Todo comenzó cuando le preguntaron por la posibilidad de que Occhiato lleve su proyecto a Vórterix y Pergolini respondió con contundencia: ”No tendría sentido. No es para Vórterix. No es ni bueno ni malo, no lo es”.

Fue en ese momento que Pergolini volvió a poner en tela de juicio los números que maneja Luzu TV, especialmente el promedio de 100.000 espectadores diarios que asegura tener. Con tono irónico, dijo: “Él tiene que seguir con la suya, 100.000 personas por día, ahora es invaluable”.

Cuando el periodista le preguntó si aún sostenía que parte de esa audiencia está compuesta por “bots” que inflan los números, Pergolini no dudó en responder: ”Sí, claro. Obvio”.

Nico Occhiato

Mario Pergolini lanzó una dura frase contra Occhiato

Según el conductor, estos datos no reflejan un estándar real en el mundo del streaming y la creación de contenidos digitales. ”Es muy raro porque no es un número que esté dando vuelta en ninguna parte del mundo. Hago cosas en YouTube en Los Ángeles, lo hago con otra clase de gente, trabajo hace mucho tiempo en esto, entonces sabés más o menos lo que es un éxito y un promedio”, explicó.

Pergolini no se limitó a criticar a Occhiato y mencionó a Ibai Llanos, una de las figuras más destacadas del streaming mundial, para remarcar que ni siquiera él logra esos niveles de audiencia. ”Tampoco Ibai, tampoco él tiene ese número y no vamos a decir que Ibai no es una persona conocida”, comentó, sugiriendo que las cifras de Luzu TV son cuestionables.

A pesar de sus críticas, Pergolini dejó en claro que no le importa en profundidad si esos números son reales o no, aunque sí puso el foco en la vanidad que rodea estas cifras: “El número que aparezca o no de vuelta es vanidad, no sirve de nada”.