Mariano Closs habló de Javier Milei y dio que hablar en las redes sociales: “Se los va a llevar puestos a todos”.

Mariano Closs, reconocido relator y comunicador, se sumergió en el ámbito político con una declaración que sorprendió a todos después del triunfo de Javier Milei en las PASO. Durante su programa “F12″ en ESPN, Closs habló sobre el impacto del resultado electoral en los medios de comunicación y realizó una declaración que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

En su comentario, Closs comentó: “Se terminó la grieta... Me pasó que puse un canal y no le daban al kirchenrismo, puse el otro y no le daban al kirchenrismo. Se terminó la grieta”. Sin embargo, su declaración más contundente llegó cuando mencionó a Javier Milei, quien obtuvo un sorprendente éxito en las elecciones primarias: “Ahora van todos contra Milei”, dijo de manera irónica.

Closs continuó sus declaraciones advirtiendo que Milei podría cambiar la dinámica política en el país: “Se los va a llevar puestos a todos justamente por esto. Desde los medios, muchachos, no fuercen más porque no compra la gente, la gente no es sonsa”, sentenció.

Algunas de las reacciones a los comentarios de Closs en X. Foto: captura de pantalla.

Romance explosivo: Javier Milei y Fátima Florez están en pareja

Este nuevo feriado de agosto trajo consigo una gran sorpresa en el mundo del espectáculo y la política. Trabajadores de los medios de comunicación aseguran que Javier Milei y Fátima Florez comenzaron una relación hace varias semanas, precisamente 45 días.

La revelación acerca de este asombroso romance fue realizada por Marina Calabró en Radio Mitre. La relación entre la humorista y el candidato presidencial de La Libertad Avanza comenzó hace aproximadamente un mes y medio.

El sorpresivo romance entre Javier Milei y Fátima Florez.

Además, fue en Intrusos de América TV donde Guido Zaffora también dio detalles al respecto de esta sorpresiva primicia. Aseguró que tuvo una charla con el economista donde él le dijo: “En persona nos conocimos en la mesa de Mirtha Legrand (3 de diciembre de 2022″.

Seguido de esto, Milei le detalló que luego de ese encuentro siguieron en contacto y “un día nos empezamos a ver de otro modo”. Para terminar, el político no quiso esconder el vínculo sentimental con la famosa humorista y cocluyó: “Estamos muy felices”.

