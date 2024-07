María Becerra tomó la tajante decisión de dejar las redes sociales: “Se siente horrible todo esto...”

María Becerra anunció que dejará sus redes sociales por un tiempo debido a los mensajes de odio que recibe a diario de parte de los usuarios. La joven cantante aseguró que esto ya está afectando a su salud y esa fue la razón principal por la que tomó la decisión de dejar de manejarlas ella misma.

Ante esta situación, aseguró que será su gente de confianza quien maneje sus cuentas de Instagram, X y TikTok para publicar información acerca de sus shows y lanzamientos, pero ya no será ella quien esté detrás de la pantalla.

“Me voy de esta red social”, así arrancó el extenso mensaje que compartió el martes por la noche y luego se explayó: “He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”.

María Becerra sobre su lucha con la salud mental

María Becerra, afectada por los mensajes de odio en las redes

La nena de argentina es el blanco de duras críticas por su forma de hablar, de vestir, de cantar e incluso asegura que opinan de su físico, por lo que ya no puede hacer oídos sordos a tantos mensajes, cuando los lee cada vez que abre una red social. Por lo que volverá a tener las redes en su teléfono cuando se sienta preparada para enfrentarlo.

“Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mi hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo!”, detalló sobre lo que a diario le toca leer sobre ella.

María Becerra

“Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mi. No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL”, reflexionó.

Tras las críticas, María Becerra realizó un comunicado en su cuenta de X

Al mismo tiempo que destacó: “Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor”.

“Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico”, cerró su posteo.