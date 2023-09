Marcelo Tinelli le contestó a Facu Mazzei y, con ninguneo de por medio, lo invitó a cantar al Bailando 2023

El Bailando 2023 arrancó esta semana con todo y el rating está acompañando al renovado ciclo de Marcelo Tinelli. Aunque hay que decir que la polémica no faltó.

En las últimas horas, Facu Mazzei acaparó la atención de todos por redes sociales al enojarse con el conductor por desconocerlo en pleno programa en presencia de Flor Vigna, quien lo defendió.

El ex bailarín de Marcelo Tinelli se enojó por el ninguneo del conductor. “Mudo me dejaste Marcelo Tinelli”, comenzó escribiendo Mazzei. Sobre que Marcelo no sabe quién es, el artista fue contundente. “Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Qué rari estás de memoria (será la tintura)”, disparó Mazzei. Efectivamente, el bailarín ha pasado incontable cantidad de veces por la pista del Bailando con famosas como Belén Francese, Noelia Pompa y Maca Rinaldi, entre otras.

“También quería decirte que ojalá la gente vaya cantando por las calles mis temas y que haya un camión de Coca con mi cara como dijiste, pero cuesta mucho autogestionarse y tratar de generar laburo haciendo lo que amo desde que nací” sentenció Mazzei en sus redes.

El descargo del artista Facu Mazzei. (Captura)

Así fue la reacción de Marcelo Tinelli en pleno vivo

Marcelo Tinelli decidió tomar la posta y contestarle apenas comenzó el tercer programa del Bailando 2023 en la pantalla de América TV este jueves.

“Están todos ofendidos”, arrancó Tinelli a los pocos minutos de la apertura del show. “Yo ayer dije algo de Facu Mazzei…fue un chiste el que yo hago, como diciendo: ‘No lo escucha nadie, no lo conoce nadie’ y él se enojó”, aclaró Marcelo segundos más tarde.

La respuesta de Facu Mazzei a Marcelo Tinelli. (Web)

En esta misma línea, el conductor agregó: “Como el otro día le dije al periodista Ceferino Reato: ‘Sos un groso’ y después cuando se fue mandé un ‘No existís Reato, no te veo más’”. “¿Se ofendió también?”, quiso saber Ángel de Brito. “No se si se ofendió Reato pero es como que me digan a mi: ‘Volvete a Bolívar, tarado’ y yo no me voy a ofender”.

“Pero Facu Mazzei se ofendió”, remarcó Tinelli con un tono más serio. “Nah…¿Por qué?” se lo escuchó decir a de Brito. Pampita, por su parte, opinó: “Pero él conoce un montón el programa y sabe que es así. ¿Cuánto tiempo estuvo acá?”. “Hoy lo invité a bailar y a cantar a Facu Mazzei. Quiero que baile, quiero que cante ya que está tan ofendido” sentenció Marcelo.

