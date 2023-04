Maju Lozano narró el mal momento que atraviesa tras tener dengue: “El dolor es peor que tener Covid”

Maju Lozano reveló que contrajo dengue y compartió su experiencia en una entrevista con Socios del Espectáculo. Aseguró que el dolor que experimentó fue peor que el del COVID-19.

“Estuve con dengue toda la semana pasada y la pasé fatal. Es horrible, es muy doloroso. Es un dolor de cuerpo que literal te morís. Me dolían los dedos, los talones, todo el cuerpo”, dijo la conductora.

Maju explicó que no sabe exactamente cuándo contrajo la enfermedad. “No me acuerdo cuando me picó el mosquito, porque supuestamente cuando empiezan los síntomas, con la fiebre y eso, ya viene de días atrás. No me acuerdo porque no soy una persona que está perseguida por el mosquito”, explicó.

La conductora contó que tuvo que recurrir a una almohadilla eléctrica de calor para aliviar los dolores del cuerpo. “El dolor es peor que tener COVID, el dolor de cuerpo es mucho más fuerte. Lo único que me calma es la almohadilla eléctrica de calor”, compartió.

Maju Lozano explicó que, aunque sigue con dolores, ya se siente un poco mejor. “Me levanté con mucho dolor de cuerpo y de cabeza, pero dicen que son 10 días que duran los síntomas aproximadamente. Ayer estuve genial”, contó.

La conductora aprovechó la oportunidad para hacer un llamado de atención a las personas que no toman medidas preventivas para evitar la picadura del mosquito transmisor del dengue. “La gente sigue sin hacer nada, no se cuida y no se fija en los posibles lugares donde pueda haber mosquitos”, lamentó.

Maju también destacó la importancia de tomar medidas preventivas como el uso de repelente, el vaciamiento de recipientes con agua estancada y la utilización de mosquiteros en las ventanas para evitar la proliferación de los mosquitos.

Maju Lozano anunció, el jueves 20, en sus historias de Instagram que se encontraba ausente de sus trabajos por haber contraído dengue. “¡Mis lindores! Sin alarmar, pero les cuento que tengo dengue. Por eso mi ausencia en la radio y en la tele. Unos días de reposo y vuelvo al ruedo. A cuidarse mucho”, escribió.

En una entrevista en el programa Todas las tardes, Maju relató los síntomas que ha venido padeciendo junto con su esposo.

“Mi marido también está con dengue. Al principio parecía como si nos hubiésemos intoxicado, tenía vómitos. Y yo tenía un dolor como abajo del ombligo, muy fuerte, y dolor de cabeza atrás de los ojos. Estuve con fiebre domingo, lunes y martes, a la noche”, explicó.

La conductora aseguró que se encontraba en recuperación y que pronto volvería a sus actividades laborales. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, entre otros.