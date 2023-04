Luisa Kuliok llega a Mendoza con “Juana Vive”: cuándo y en dónde se presenta

La Ciudad de Mendoza presenta el primer Festival de Unipersonales que se llevará adelante en el Teatro Mendoza, desde el 13 de abril al 4 de mayo. Los interesados pueden adquirir sus entradas a través de EntradaWeb, con un valor de $1500, para el público en general, y $1000 para jubilados y estudiantes.

Este sábado se presenta Luisa Kuliok con su obra “Juana Vive”. Las funciones continúan el sábado 29 de abril con “Modestamente”, de Daniel Fanego; el miércoles 3 de mayo con la obra: “Histeriotipos”, de Anita Martínez y el jueves 4 de mayo se realizará la ceremonia de cierre del festival y la presentación de “En el aire”, de Facundo Arana.

En un alto en su agenda, Luisa Kuliok habló con Diario Los Andes sobre las expectativas de su presentación, el honor de interpretar a Juana Azurduy y el recuerdo de una televisión en dónde la ficción era ama, dueña y señora.

La renombrada actriz argentina llega a Mendoza

¿Qué expectativas tenés en esta visita a Mendoza, en el marco de este Festival?

De mi parte, mucha felicidad por haber sido convocada para formar parte de este primer Festival de unipersonales. Sobre todo, muy agradecida a Fabián Vena, que es el director artístico del Festival. No es la primera vez que voy a Mendoza. Recuerdo haber ido con “Las Obreras” en una coproducción con el Teatro Nacional Cervantes. También he ido otras veces con Rodolfo Braceli. Estuve cuando le dedicaron la fiesta de la Feria del Libro. Me encanta la Ciudad. Mendoza es un lugar que muy querido por mí y transitado, pero ahora venir en el marco de este festival es muy hermoso.

Y venís con una historia poderosísima, la de Juana Azurduy

Sí, voy con con “Juana Vive” junto a mi compañero Roberto Romano, que hace una participación especial, y la verdad es que es un placer, es mi compañero de toda la vida. Nos conocimos en clases de teatro, es médico, otorrinolaringólogo y escritor, además de actor.

Por algunas razones de la vida y del universo, no lográbamos concretar estar juntos en un escenario, así que esta posibilidad de trabajar juntos, para nosotros, es muy emocionante. “Juana Vive” es la versión de Rosa Celentano, una adaptación de una obra de Andrés Lizarraga, que escribió esto hace 51 años. La obra tiene una dinámica de juegos escénico estupendo y de mucho contagio.

Juana Azurduy fue una gran libertadora de lo que significó el Virreinato del Río de la Plata. Participó en tantas batallas al lado de Belgrano, al lado de Güemes...Ella le saca la bandera de las manos a los españoles, entonces Belgrano escribe a Buenos Aires y dice, “por favor hay que nombrarla teniente coronel”. Él le regala su sable y Juan Martín de Pueyrredón la nombra teniente coronel de los ejércitos. Ella era una mujer fuera de serie y no sólo desde este aspecto de lucha, sino que la lucha la hacía, además, desde su femineidad. Fue una mujer con todo, que tuvo hijos, aunque la guerra se los llevó, como también mató a su marido, pero siempre luchó desde su lugar de mujer.

¿Y cómo fue para vos aceptar este papel?

Yo durante bastante tiempo no me animé a aceptarlo. Me parecía que era muy difícil porque yo había hecho muchas heroínas en teatro y en televisión, pero hacer una que existió de verdad y del tamaño de la gesta de Juana Azurduy, decía, ¿cómo se hace? ¿Cómo una actriz puede alcanzar esa impronta física, mental y emocionalmente? y bueno, la verdad es que pensé en todas las mujeres actuales, las que conozco personalmente, a las que hemos acompañado con los movimientos feministas, las de Ni Una Menos...todas las mujeres. Allí me di cuenta de que yo pertenecía espiritualmente a todo ese movimiento y que podía, como actriz, empezar a inspirarme en todas esas mujeres para así encontrar la respiración de este personaje, que no es sólo un personaje sino una mujer real.

¿Le pusiste cosas tuyas a esta Juana Azurduy o encontraste en vos cosas de ella?

Todo junto. No se puede interpretar aquello que no está en las entrañas de uno, eso que es como una pulsión, una semilla, como un eje para desarrollar. Cuando un actor o una actriz hacemos de malos o malas también sacamos esa semilla, porque todas las personas tenemos sombras, miserias, además de lo bello. El tema es qué hacemos con eso. Tenemos que saber aprender a que las cosas más horribles que tenemos adentro no se manifiesten. Ese es el camino del aprendizaje hacia la bondad y hacia el amor. Si uno se anima a enfrentar esos fantasmas, con esos fantasmas también se trabaja en lo que es el arte, en lo que es la representación.

Hablás de la actuación con tanto amor, tanta pasión...¿Qué significa para vos el teatro?

El teatro es mi respiración primaria. Yo empecé a los cinco años a estudiar teatro por la inclinación de mi madre hacia el arte porque ella no había podido hacerlo. En ese momento, dedicarse a eso era como ser puta. Yo fui la hija mayor y desde muy chica, empezó a vincularme con el mundo de la poesía, con el mundo de la belleza de los escenarios. El teatro es mi agua, son mis aguas, las elijo y son las que me permiten sostenerme frente a todo dolor cotidiano, también, porque ahí aparecen catarsis y aparecen posibilidades de regenerar hasta los dolores.

El teatro tiene un poder sanador. Mi madre, hace muchos años, se enfermó de una enfermedad autoinmune y yo estaba muy desolada. Tuve que parar de trabajar porque en dos meses se desencadenó todo y yo me perdí completamente. Mi amiga, la gran Helena Tritek, me dijo “Luisita, ¿Por qué no hacemos un espectáculo que hable del amor grande?” Ella empezó a darme una gran cantidad de textos orientales de la antigua filosofía China, de todo lo que significaba otro lugar del del entendimiento y la percepción, y gracias a esos textos que empezamos a trabajar yo pude empezar a convivir con esa situación tan horrible, a dar lo mejor de mí y a poder hacer una gran catarsis.

Y ahora salto a la televisión, ¿extrañás la tele de antes?

No, yo no extraño a la tele. Si me convocaran para algo lindo, me encantaría hacerlo, pero no es que extraño a la tele en si. Extraño la tele con la potencia que tenía de las grandes historias que se contaban porque hoy prácticamente no hay ficción. Extraño que no haya ficciones que hagan que se reúna la familia como se reunía y con temas actuales. Ficciones en donde se hable de todo y con toda la problemática actual, los feminismos, lo que significan los cambios en los jóvenes.

Hay un montón de temas para hablar en el hoy que sería muy interesante hacerlo. Es el reflejo que permite que una comunidad crezca, porque sobre lo que se ve, uno se hace preguntas, vuelve a sentir cosas, recuerda cosas y se establece una memoria colectiva maravillosa.