Luis Salinas en Mendoza con su nuevo show: “Yo necesito a la música, tengo una necesidad de tocar”

“Una vez el papá de Lito Vitale dijo: “La música debería venderse en las farmacias porque es sanadora”. Por eso los que tenemos la música adentro, tenemos un pedacito que nos podemos escapar de la realidad”, afirma al teléfono Luis Salinas desde su casa en plena zona de Congreso en Buenos Aires.

Confiesa no tener paz por el trajín diario de la ciudad, pero tiene la música en sus entrañas para escapar. Y el virtuosismo lo acompaña en sus más de 25 años de actividad en los escenarios. Representante del jazz en la Argentina, también navega por otros géneros populares como el tango, el folclore.

Mercedes Sosa, Horacio Salgan, Jaime Torres, Lito Vitale y hasta el propio BB King y Paco de Lucía son parte de la numerosa lista de artistas con los que compartió escenario.

Y como sana costumbre, Salinas siempre se da un lugar para tocar por todo el país, y esta noche volverá al teatro Independencia con su espectáculo Latin Jazz, fusión de ritmos y formas originarias de la música latina, sobre todo la cubana, puertorriqueña y la brasileña, con elementos propios del jazz.

No lo hará solo, sino que estará acompañado de su hijo Juan en bajo y guitarra, Javier Lozano en piano y teclados y César Duradoña en batería.

“Tuve la dicha de ir a tocar diferentes repertorios, a presentar mis discos. Con el ensamble de guitarras Tito Francia y la última vez hice un show acústico con música popular argentina. Y quería volver a tocar lo de Latin Jazz que tiene que ver con discos y algunas cosas nuevas, y aprovechando que tengo la compañía de un baterista extraordinario, el uruguayo César Duradoña. Y cuando toca, puede interpretar de todo. Voy con Javier Lozano y mi hijo”, comenta sobre el espectáculo que presentará esta noche en la sala mayor.

El músico vuelve a Mendoza con su show Latin Jazz.

UN NUEVO DISCO EN FAMILIA

Luis Salinas es un músico de la vieja escuela. Formado, pero con el instinto propio del artista, que encuentra su mejor versión cuando el sonido lo supera.

Hoy confiesa que transita un momento revelador en su vida. Tras cultivar un camino con distintos reconocimientos como Premios Grammy, Gardel y compartir escenario con grandes exponentes de la música, la satisfacción de compartir la música con sus hijos Juan y Rita.

“Es difícil explicar con palabras porque uno quiere que sean felices y sanos. Y Juan elige la música y la guitarra... ya es un regalo. Y tengo otro regalo que es Rita, que cuando le ofrecí cantar no quiso. Y ahora que empecé a grabar mi nuevo disco, empezó a cantar. Estoy emocionado, porque canto con los dos. Tuve la dicha de que me pasaron muchas cosas, pasando por arriba cualquier sueño. Tocar, conocer y tener una amistad con gente muy grande. Y ahora lo que más quisiera es tocar con mis dos hijos, compartir escenario con ellos. Depende de ellos si quieren”.

-¿Qué puede adelantar de su próximo disco?

-Hace ocho o nueve años que no grabo por distintas cosas se postergó. Fui a tocar a San Luis, donde hay un estudio La Casa de la Música, que es uno de los más grandes de Latinoamérica, y empecé sin darme cuenta a grabar el nuevo disco. Grabé cuatro temas y luego continué acá en Buenos Aires, en Ion, donde grabé otros discos. Y vuelvo mostrando lo que hice en estos años y lo que hago ahora, un poco de latin jazz, algo de música popular.

El músico toca junto a su hijo Juan, con quien está grabando su próximo disco.

-¿Hay espacio para la improvisación a la hora de grabar?

-Absoluta. La música es como el amor, no se explica, se vive. Hay algo que puedo pautar, pero después dejo que suceda, a donde nos lleva la música. Cuando la música te lleva a algo superior, no lo controlas y es el mejor momento cuando pasa. Y el momento es hoy, y pueden pasar cosas que no imaginaba. Y eso me produce una adrenalina hermosa.

-Recientemente grabó con David Lebón con una versión de Layla”, un clásico de Eric Clapton.

-Esa es una de las grandes satisfacciones que tuve en el último tiempo. Me quedé paralizado cuando me llegó la propuesta, porque a David lo vi pocas veces, siempre con mucha admiración porque me parece un pilar fundamental en el rock argentino. Es la voz del rock, su manera de cantar es única en el mundo, como el Flaco (Spinetta). Y es un orgullo muy grande, lo ensayamos y cuando grabamos el video, ahí se nota claramente su grandeza, su generosidad, la experiencia de tocar y que suceda. Y luego me ofreció tocar el Cuatro en su show en el Movistar Arena, y terminó siendo algo maravilloso, creo que Dios maneja las cosas. Porque esto pasa antes de que termine de grabar mi nuevo disco. David tiene la tranquilidad del grande, del ser, que disfruta y deja un mensaje de amor.

-¿Qué les dice a los músicos más jóvenes?

-Cuando me consultan a todos les digo lo mismo; que toquen lo que sientan, que no se mientan, que no se guíen por las modas. Además es más fácil ser uno que imitar a otros, que ellos. Porque uno puede escuchar a otros, pero después llega un punto que tenes que ser vos, y puede gustar o no. A mi hijo lo primero que le dije es que sienta sus notas, escuchar a sus compañeros y disfrutar. Y si eso pasa, la música sucede.

El público no tiene que entender de armonías, ritmos, pero sabe cuando el artista es sincero. Además los años me enseñaron que la música es una energía espiritual.

-¿Cómo toma la tecnología en estos tiempos donde reproduce cualquier sonido que podamos imaginar?

-Yo soy muy purista porque la música son sonidos y luego le pusieron nombre. Después si Dios te da un don tenes que desarrollarlo, como todo. Hay una naturalidad que está y el virtuosismo termina saliendo, la música es eso, tiene que salir del corazón más que de la cabeza. Yo respeto cuando se usa la tecnología en función del arte. Pero cuando se usa para suplir la falencia no me gusta.

Hay una frase de Atahualpa que decía: “Si la guitarra no suena bien no es culpa de la guitarra, es culpa de quien la toca”. El músico tiene que sacar un lindo sonido. Ahora si dependes de un pedal, un equipo, consola, lo que suena es lo que importa. Pero yo creo en lo natural, y de ahí se puede amplificar. Mi hija me dijo una frase un día que estaba tocando la guitarra: “Papá tocar la guitarra es como cantar con las manos”. ¡Y me mató!

Cuando yo toqué con BB King le dije: “Maestro yo no vengo del blues”. Y me dijo: “A mí lo que me interesa es que sos sinceros”. Y trato de tocar siempre de manera sincera y me gusta la gente sincera, más allá de los géneros. Yo necesito a la música, tengo una necesidad de tocar. En otra vida no podría hacer otra cosa. Los músicos que necesitan de la música generalmente llegan, porque es una fuerza tan grande que pasas muchos obstáculos que te presenta el camino del artista. Y los grandes artistas se van a imponer, porque es la fuerza de la necesidad, de hacerlo.

LUIS SALINAS PRESENTA LATIN JAZZ

El compositor, guitarrista y cantante Luis Salinas vuelve a Mendoza con su banda para presentar su espectáculo “Latin Jazz”.

La cita es hoy sábado 11 de mayo, a las 21.30 horas, en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Las entradas están en Entradaweb.com.ar y boletería del teatro.