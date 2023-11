Ludovica Squirru lanza impactantes predicciones para “el año del dragón”: cuándo viene a presentar su libro y en dónde

El próximo 16 de noviembre llega Ludovica Squirru a la provincia. La escritora y astróloga viene a presentar su último libro, Horóscopo Chino 2024, en la librería García Santos, a las 18. Hace 24 años que Ludovica no visita Mendoza y cuando atiende el teléfono para la charla con Estilo, se la escucha sumamente entusiasmada.

La alegría es, además, porque la astróloga más reconocida de nuestro país está celebrando los 40 años de trayectoria y best-seller. Un récord que no cualquiera puede ostentar. Eso es Ludovica, pasión puesta al servicio de la gente, quienes, a través de sus predicciones, y su trabajo en la “Fundación Espiritual de la Argentina”, encuentran un camino y luz, entre tanto bullicio.

Hablamos de la belleza del paisaje y de los vinos mendocinos. Me pregunta si es buena hora para el encuentro y le digo que sí, empieza a caer la tarde y bajo la sombrita cuyana no hace tanto calor. Intentamos mantener la charla sobre cosas lindas, pero no siempre se puede. Y es que el año 2024 viene cargado de cambios profundos. “Es el cambio que trae el dragón en el mundo. Hay una ebullición total a nivel planetario desde lo político, con cambios de gobiernos, con el tema del cambio climático, y las crisis económicas que llevan a la gente a un nuevo tipo de adaptación a vivir con menos, y a imaginar cómo pueden seguir subsistiendo, en Argentina, ni hablar”, comienza diciendo Ludovica.

Ludovica Squirru llega a Mendoza para presentar su último libro, "Horóscopo Chino 2024"

Hay una frase que llama poderosamente mi atención y habla de que “terminan dos décadas de oscuridad”, y antes de que le haga la pregunta, me explica que “para los chinos, los grandes ciclos de la astrología china son de 60 y 120 años y este, el conejo de agua, el 2023, es el último de esos que es el de mayor decadencia y de mayor crisis mundiales. Entonces el año que viene empieza un nuevo ciclo, el del dragón, que para los chinos es el mejor signo”.

“Hay un baby boom en China. Ellos tratan de tener hijos dragones porque creen que son hijos del cielo, seres de una influencia muy poderosa en lo espiritual, y eso, entonces, hace que también haya una nueva geopolítica. Hay un nuevo orden mundial y, lamentablemente, será Oriente contra Occidente, las potencias que se están aliando para ver quién se queda con los recursos naturales. También habrá una gran inmigración que va a llegar del otro lado del mar, ardido en llamas, en busca de tierra, agua y de un lugar para vivir porque todos los desplazados que hay mundialmente van a venir para nuestra tierra”, adelanta Ludovica sobre algunas de las predicciones que están en su libro.

Squirru asegura que “va a haber una superpoblación en los próximos 10 años en la Argentina, que empieza a partir del año del dragón, que ya están viniendo, para ser sinceros”, y pone como ejemplo a Mendoza y China, con inversiones de aquel país asiático.

“Medio Oriente está en llamas y toda esa gente va a venir porque de Europa los eyectan. Hay una xenofobia brutal ya con toda la gente que está inmigrando, entonces, también Europa va a estar en el horno en cuanto a seguridad, en cuanto a gente que pueda darle asilo, y, además, hay crisis también por la energía debido a la guerra de Ucrania. Es un mundo muy complicado donde puede haber también extremos muy difíciles de atravesar, hasta una guerra nuclear” predice Ludovica Squirru sobre el panorama futuro.

En definitiva, sobre el orden mundial, “está en juego un poco todo lo que va a quedar del planeta que ya lo hemos destrozado entre todos”, sintetiza. “Estamos en un tiempo que hay que estar muy consciente de que el cambio empieza por nosotros. No hay cambio posible, si no cambiamos nosotros y nos hacemos cargos de los errores cometidos. ¿Cambio climático? Culpa nuestra. Son años y años de hacer mal las cosas y ahora, estamos pagando las consecuencias”, reflexiona.

Y agrega: “El despertar de consciencia es necesario y urgente. La gente va a salvar a la gente. Va a haber un cambio de paradigma en el que los hombres van a tejer una red de ayuda y contención que superará cualquier cosa”.

La pregunta que se me viene a la cabeza es cómo hace ella con tanta información, para que no le afecte física y mentalmente, y la respuesta es clara y concisa. Ludovica desde hace años se fue “Malos Aires” (ironía sobre Buenos Aires) a vivir a Traslasierra, en Córdoba. Allí encontró un remanso de paz y con la correcta utilización de técnicas milenarias, ella encuentra su eje, y es capaz de abstraerse de lo negativo, sin desconectarse de la realidad. Es una mujer muy conocedora del presente y ante tanta incertidumbre es inevitable no preguntarle por lo que le espera a la Argentina en los próximos meses.

Una pregunta que había quedado colgada de cuando hablamos de los 20 años de oscuridad, era sobre, justamente, la política en nuestro país. Ante esa frase, era casi imposible no trazar un paralelismo con los 20 años de gobierno kirchnerista.

Ludovica fue lapidaria con este gobierno, pero mucho de la conversación quedó “off the record”, como se dice en periodismo. Allí dio muchos ejemplos y comparaciones tristísimas sobre oscuridad, pobreza, decadencia y personas “pobres de espíritu” de nuestro país.

Después vino la otra pregunta obligada: ¿se puede hacer una predicción sobre las próximas elecciones? Ludovica cree no es posible saber quién va ganar, pero una cosa es segura, “los cimientos de este país se van a mover”. El cambio está, se siente, pero “a qué costo”. Sobre Milei, asegura que el panorama sería distinto de haber “mantenido una postura más equilibrada, como la que tenía en un principio, y no la de desestabilidad que viene mostrando en los últimos tiempos”.

Metiéndonos en el terreno provincial, Ludovica elogia el movimiento Mendoexit, y justifica su opinión asegurando que “el país está partido”. Para Ludovica hay 24 países chiquitos y de ahora en adelante, la salvación está en estos espacios. “Cada cual tiene sus problemas y es su propia gente la que va a salir a ponerle el pecho a la situación”, subraya. “Por ejemplo, los incendios en Córdoba, era la misma gente del lugar que salía, como podía, a combatir las llamas y la destrucción, además, del denodado trabajo de los bomberos, por supuesto”, pone como ejemplo. “En Mendoza pasó lo mismo con el último viento zonda que azotó la provincia y provocó los incendios en el piedemonte. No son los grandes líderes los que están allí, es la gente, y así va a ser desde el comienzo del Año del Dragón”, insiste.

Distinto a los que muchos creen, el cambio de año no es de un día para otro, y este cambio hacia el año del Dragón, lo veremos a partir del 10 de febrero del 2024.

“Los años del dragón son expertos en ironía, y así echan luz sobre la falta de equidad, buscando siempre ajustar cuentas espirituales, políticas y sociales con la humanidad y con todos los seres sintientes. Este año que comienza no es una excepción, por lo cual será importante prepararnos, flexibilizar mentes y corazones para recibir la enseñanza en forma de parábola que nos mostrará cómo ser mejores expresiones de la Conciencia Crítica, que es lo que más adecuadamente describiría –en términos espirituales occidentales– el espíritu de este y cualquier otro año del Dragón”, cierra.

Predicciones signo por signo

Ludovica nos deja algunas de sus predicciones para cada uno de los signos del zodíaco chino. Claro que es sólo un abstracto, el resto está en el libro.

Predicciones preventivas para la Rata basadas en la intuición, el i ching y el bazi : La rata celebrará la llegada del año del dragón vestida de gala.

Predicciones preventivas para el Tigre basadas en la intuición, el i ching y el bazi: El año del dragón es un tiempo de cambios irreversibles para el tigre. Dejará una vida rumbo a otra que aún está en transmutación.

Predicciones preventivas para el Búfalo basadas en la intuición, el i ching y el bazi: Queridos búfalos, ¿cómo quedaron después del “sucundum” del año del conejo de agua? El constante y disciplinado búfalo romperá con tabúes, relaciones tóxicas y desilusiones para reducir al mínimo su economía y vivir con lo esencial.

Predicciones preventivas para el Conejo basadas en la intuición, el i ching y el bazi: El aprendizaje de su año es una vida en la comunidad de los hombres siendo guía, líder, parte fundamental del nuevo tiempo.

Predicciones preventivas para el Dragón basadas en la intuición, el i ching y el bazi: El dragón de madera marca el inicio de ciento ochenta años de transformaciones en el planeta. Y es el primero en recuperar la energía ascendente para diseñar, resetear la condición humana.

Predicciones preventivas para la Serpiente basadas en el i ching, la intuición y el bazi: Después de logros clave en el año del conejo, el ofidio sentirá que cambia la piel nuevamente. Reconciliarse consigo misma será la misión en el año del dragón.

Predicciones preventivas para el Caballo basadas en la intuición, el i ching y el bazi: Después de un año del conejo de máximo estrés, celebrarán la llegada del dragón con una reunión con sus seres queridos, los que están y los invisibles que extrañan, con quienes saben que pueden conectarse con su sinfonía de relinchos.

Predicciones preventivas para la Cabra basadas en la intuición, el i ching y el bazi: Despedidas y nacimientos en la familia, con amigos del alma, un tiempo de convivencia con médicos sin fronteras, ayuda solidaria en Ucrania, ONG, centros de rehabilitación postraumáticos, entre otras tareas sanadoras, convierten a la cabra en alguien que sabe estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado.

Predicciones preventivas para el Mono basadas en el i ching, la intuición y el bazi: El año del conejo es un peeling por dentro y por fuera para los monos de todas las especies. El dragón es, junto a la rata, el signo que mejor relación tiene con el simio. Juntos llegan a nuevas galaxias en las que sus ideas, planes y proyectos florecen y dan recompensa a la comunidad.

Predicciones preventivas para el Gallo basadas en la intuición, el i ching y el bazi: El año del dragón revertirá su situación y será una recompensa a todo lo que han padecido.

Predicciones preventivas para el Perro basadas en la intuición, el i ching y el bazi: Queridos perros y perritas, después de atravesar la Illiada y la Odisea en el año del conejo, llega el signo que es opuesto complementario de los canes: el dragón. El dragón observará al perro en su conducta, si está al servicio del pueblo o si es un oportunista que, en medio del caos, las crisis, el cambio de época, favorece a su jauría.

Predicciones preventivas para el Chancho basadas en la intuición, el i ching y el bazi : El chancho llegará al año del dragón con sobrecarga en sus siete cuerpos y confundido sobre su balance existencial. El año del dragón será un espejo de sí mismo.

Ludovica y la Fundación espiritual de la Argentina

Desde hace 20 años, Ludovica trabaja junto a un grupo de personas, elevadas espiritualmente, por refundar a la Argentina, desde el alma, desde las entrañas mismas de un país generoso, vasto y profundo.

Todos los años se hacen encuentros multitudinarios en Córdoba, con talleres, actividades sanadoras como reiki, constelaciones y mucho más. Este año no es la excepción y ya se preparan para recibir a la gran cantidad de personas que quiere vivir en un mundo mejor, y empiezan por mejorar ellos, porque ese, señores, es el gran secreto. El cambio empieza en uno.

