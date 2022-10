Luciano Pereyra vuelve a Mendoza con un show totalmente renovado: “La vida es un videoclip que tengo que musicalizar”

Luciano Pereyra es uno de los artistas nacionales más escuchados y queridos en todo el país y en Latinoamérica. Está desarrollando su gira “De hoy en adelante” y se presentará en Mendoza con dos funciones el primer fin de semana de noviembre.

En una extensa charla íntima con Diario Los Andes, el cantante habló de su actualidad musical, la importancia de la familia, el solidario accionar de sus fanáticas y los detalles de sus espectaculares recitales.

Luciano Pereyra

Sin lugar a dudas, el hecho de ser considerado el único artista nacional que agotó 20 funciones en el mítico Luna Park es una gran condecoración. “Todavía no lo puedo creer que todo esto esté sucediendo. Hacer un solo concierto en ese lugar es un sueño realizado, y tener la posibilidad de hacerlo en veinte oportunidades es un regalo maravilloso”, aseguró Luciano.

Además, agregó que prepararse para cada show es parte de su trabajo por lo que ya lo siente como un proceso automatizado. “A mí me gusta muchísimo lo que hago, disfruto mucho de poder trabajar de lo que a mí me gusta. Hoy en día eso es un privilegio, es una bendición”. Más allá de esto, aseguró que disfruta también de su tiempo libre en el cual juega al fútbol y tenis, comparte comidas con amigos, entre otras cosas.

“Yo ya terminé siendo obviamente fanático de mis fans. Con esto de la tecnología y las redes sociales, uno tiene un contacto mucho más fluido y estrecho”, expresó antes de hacer hincapié en la presencia de su padre en uno de sus tantos shows en el Luna Park.

Luciano Pereyra

Sobre su padre y el vínculo con la música agregó: “A mí me llena de emoción porque yo estoy cantando por él. Él fue quien me dio una guitarra por primera vez, quien me ha dado las herramientas para que yo pueda trabajar de lo que a mí me gusta”.

“Yo vi a mis papás levantar su casa ladrillo por ladrillo, y no encuentro otra manera de construir mis propios ladrillos de esta profesión que no sea trabajando”, aseguró muy honestamente.

La diversidad de ritmos en las canciones de Luciano Pereyra

Si bien Luciano Pereyra puede calificarse como cantante melódico, sus discos están plagados de canciones de diferentes ritmos. Según el cantante, muchas de ellas nacieron de alguna historia o experiencia vivida en carne propia y por eso son tan especiales.

Luciano Pereyra

-La canción “Tu mano” es muy importante en tu repertorio, ¿cómo percibís el disfrute y la recepción, de la gente en tu show, de esta canción en particular, después de todo lo que sufrimos con la pandemia?

-Es muy loco porque en cada concierto durante la canción “Tu mano” siempre nos agarramos de la mano, pero hubo un momento de pausa que por la pandemia no lo podíamos hacer, entonces ahora volver a recuperar esa normalidad tiene un plus. Somos sobrevivientes a una pandemia, que no es poca cosa.

La canción “Tu mano” me ha dado la posibilidad de conocer muchas historias muy similares a la mía, otras no tantas, y tanta conexión. A veces no nos damos cuenta de cuánto bien nos hace la música, cada vez que nos acompaña. Pero lo más importante para mí fue que, gracias a esa canción, con los clubs de fans decidimos que el mejor regalo de cumpleaños que yo puedo recibir es el de poder ayudar, entonces ellos se encargan de hacer estas colectas el día de mi cumpleaños y dar eso que se junta a la gente y a lugares donde realmente sí lo necesiten. Siempre digo que la música no solamente me sigue formando como músico, sino como persona, en este viaje de la vida que, en definitiva, para mí creo que es lo más importante.

-De todas tus canciones, ¿cuál es esa que nos hace bailar y que no puede faltar en tu show?

-Si fuera por mí, no tendría que faltar ninguna, pero sería un concierto demasiado largo, pero bueno... No puede faltar “Porque aún te amo” y no puede faltar “Como tú”. Son canciones que nunca voy a poder dejar de cantar.

Su disco “De Hoy en Adelante” y los nuevos proyectos

A pesar de visitar seguido la tierra del vino, Luciano aseguró que las próximas presentaciones serán conciertos con canciones absolutamente nuevas. “Una puesta en escena totalmente renovada, una puesta de luces totalmente renovada y el listado de temas totalmente distinto y armado de otra manera”, agregó.

Dentro de sus últimos lanzamientos que conforman el nuevo álbum, se encuentran colaboraciones con artistas impensados. Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Lucero, Luis Fonsi, Lang Lang y Nacho entre otros fueron quienes participaron con diversas baladas para el disco del cantante argentino.

Con esta extensa lista de compañeros musicales, Luciano dijo que no puede quejarse pero, si se le permite soñar, le gustaría trabajar con Marc Anthony.

“La verdad es que en el ‘mientras tanto’, si eso se llega a dar y fluir mientras tanto sigo trabajando para estar preparado”, sumó.

Haciendo referencia a que la provincia nunca falta en cada travesía musical que el romántico cantante aborda, Luciano detalló porqué siempre la elige.

Luciano Pereyra

-¿Qué es lo que más te gusta de nuestra provincia?

No me imagino un Tour sin Mendoza. Después de tantos años te hacés de amigos, te hacés de lugarcitos que te gustan, para pasear o para ir a descansar, para disfrutarlo en familia. Desde el día uno, siempre me han recibido con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto y no tengo mejor manera de agradecer eso que no sea cantando. Entonces es una bendición, es un privilegio volver a Mendoza. Más allá de sus ricos vinos, de sus ricas comidas, de su clima, de su paisaje, que es maravilloso, siempre voy a estar agradecido con la calidez de la gente.

La presentación de Luciano Pereyra en Maipú

El Ganador de múltiples Premio Gardel y dos nominaciones al Premio Latin Grammy se presentará en Mendoza el primer fin de semana del mes de noviembre.

Luciano Pereyra en Arena Maipú

Las fechas elegidas por Luciano Pereyra serán el sábado 5 y domingo 6. Los dos shows comenzarán a las 21 horas en el Stadium Arena Maipú (Lateral Sur Emilio Civit 791, Maipú).

Las entradas tienen diversos costos de acuerdo al sector elegido: Platea Lateral $4.180, Codo $4.950, Platea Media $5.720, Platea Central $6.600, Gold $4.730, Platino $5.500, Arena Lateral $6.270 y Arena $7.040. Todos estos montos están conformados por el precio de entrada y cargo por servicio web. En el caso de adquirir la entrada en boleterías de Arena Maipú tienen un precio de entre $380 y $600 menos.