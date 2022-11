Luciano Pereyra deleitó a sus fanáticas con un fin de semana colmado de música, baile y emociones

El pasado fin de semana fue muy especial para las fanáticas de Luciano Pereyra. Es que el cantante oriundo de Luján, Buenos Aires, presentó dos shows agotados en el estadio del Arena Maipú y sorprendió a todos.

Sin importar qué día o el pronóstico del tiempo, las “Lucianeras” colmaron el Arena Maipú para disfrutar de una verdadera fiesta como él las tiene acostumbradas. Familias completas, grupos de amigas y muchas parejas se hicieron presente en las dos jornadas en las que “De hoy en adelante” se presentó en la provincia.

“De hoy en adelante” fue la canción elegida para dar inicio en ambas oportunidades y la gente hizo explotar el estadio con muchos aplausos y gritos de cariño al cantante.

Luciano Pereyra en Arena Maipú / Gentileza: Juane Grilli

Durante la noche no faltaron clásicos de la extensa carrera musical del joven como: Perdóname, Enséñame a vivir sin ti, Porque aún te amo, entre otras. A pesar de comenzar el show con la mejor de todas las energías, a mitad Luciano desplegó su voz con las mejores canciones lentas donde todos bailaron al son de las hermosas melodías.

Los recitales de Luciano Pereyra se destacan por la calidez y cariño que el cantante despliega al charlar con todos los presentes. Saludos de cumpleaños, suspensión de cirugías, comunicación telefónica con Estados Unidos y anuncio de casamiento fueron algunas de las historias que se conocieron en la segunda noche de espectáculo.

“Qué hermosa sos Mendoza”, fue la frase que más veces repitió el cantante. Cada vez que lo hacía, sus fanáticas no paraban de gritar y hacerle comentarios acerca de su físico y lo mucho que lo aprecian.

“La canción ‘Tu mano’ me ha dado la posibilidad de conocer muchas historias muy similares a la mía, otras no tantas, y tanta conexión. A veces no nos damos cuenta de cuánto bien nos hace la música, cada vez que nos acompaña”, comentó anteriormente el artista en una entrevista con Diario Los Andes. Esto se vio claramente reflejado en el momento más emotivo de la noche, cuando canta esa canción y todos las personas del público eligen tomarse la mano en signo de apoyo, acompañamiento y unión.

Algunos minutos antes de que cantara las últimas letras, Pereyra cantó un enganchado de muchas de sus canciones. Quienes han tenido la oportunidad de disfrutar los recitales en anteriores ediciones, pudieron seguir palabra a palabra las canciones que recorrieron gran parte de su carrera musical.

“Que suerte tiene él” llegó para concluir el final de la última presentación de Luciano Pereyra en Mendoza. Se vivió una gran fiesta de luces y baile, pero el público no quería que terminara ahí.

El artista se juntó con su equipo de músicos y despidió Mendoza con hermosas palabras, hasta que todo oscureció y el escenario quedó vacío. “Una más y no jodemos más”, es la clásica frase que todos los fanáticos suelen corear para pedir una última canción y así fue.

Cumbia Lucianera figuró en las pantallas del Arena Maipú y el cantante apareció bailando con la mejor de las ondas una cumbia de los Ángeles Azules. “Una mujer como tú” es uno de los últimos éxitos de Luciano Pereyra y el elegido para concluir su paso por la provincia.

Sin lugar a dudas, Mendoza es uno de los destinos elegidos por el cantante y, gracias al amor y pasión de quienes deciden acompañarlo en sus shows, es seguro que volverá con su próximo disco y tour.