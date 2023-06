Los lujosísimos regalos que recibió Alexia, la hija de la Reina Máxima de Paises Bajos, por sus 18 años

La princesa Alexia de los Países Bajos, quien es la segunda hija del rey Guillermo Alejandro y de Máxima de los Países Bajos, ha celebrado su tan esperado cumpleaños número 18, recibiendo tres regalos especiales que han capturado la atención de todos.

Estos reconocimientos institucionales fueron entregados por su padre, el rey Guillermo, en una ceremonia llena de significado.

Reina Máxima

En un acto lleno de solemnidad, Guillermo, el rey de los Países Bajos, otorgó a Alexia la gran cruz de la Orden del León neerlandés, reconociendo así su posición como miembro destacado de la familia real.

Además, la nombró dama de la Orden del León de Oro de Nassau, un honor reservado para aquellos que han demostrado un compromiso sobresaliente con el servicio público y la sociedad.

Un detalle adicional que resalta es que a partir de ahora, Alexia tendrá su propio estandarte real. Aunque compartirá este símbolo heráldico con su hermana mayor, la princesa Amalia, y su hermana menor, la princesa Ariana, cuando esta última también alcance la mayoría de edad.

Esta distinción marca un hito en la vida de la princesa Alexia y subraya su papel como miembro prominente de la familia real.

Mientras tanto, Máxima de los Países Bajos, madre de Alexia, compartió algunos detalles sobre la celebración del cumpleaños de su hija en una entrevista con la revista neerlandesa Vorsten.

Queen Maxima of the Netherlands with Princess Alexia during the celebration of Kingsday 2020, the celebration of the Dutch King 53th birthday.

Máxima señaló: “No será una gran fiesta ya que la fecha, el lunes, no es muy conveniente, pero organizaremos algo durante el fin de semana”. Aunque las celebraciones pueden ser más íntimas, no cabe duda de que el amor y los buenos deseos no escasearán para la princesa en su día especial.

El video viral de Alexia antes de sus 18 años

Sin embargo, en los días previos a su cumpleaños, Alexia ha estado en el centro de la controversia debido a un video que se volvió viral en la plataforma TikTok.

En dicho video, se la ve escuchando una canción que contiene palabras consideradas ofensivas como “fuck” (joder) o “nigga” (término despectivo para referirse a las personas de etnia negra). Estas imágenes han generado debate y críticas hacia la princesa, a quien algunos han apodado como “la joven rebelde”.

Se espera que continúe su educación y se especula que ingresará a la universidad en septiembre. Sin embargo, al igual que su hermana mayor, es posible que decida tomarse un año sabático antes de comenzar sus estudios superiores.

Reina Máxima

En cuanto a sus intereses y pasiones, Alexia ha demostrado un gran entusiasmo por la moda y ya se ha convertido en un referente de estilo para los jóvenes.

Durante los últimos dos años, la princesa ha estudiado el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, lo que demuestra su dedicación académica y su voluntad de explorar nuevas oportunidades educativas.

