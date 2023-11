Los hoteles Faena y Alvear se negaron a hospedar a Roger Waters por sus dichos sobre Israel

Roger Waters, exintegrante de la icónica banda Pink Floyd, tiene dificultades para encontrar alojamiento en Buenos Aires. Según fuentes, tanto el Hotel Faena como el Hotel Alvear rechazaron su estadía a pocos días de sus conciertos programados en el estadio Monumental para el 21 y 22 de noviembre.

La noticia fue informada por La Nación y las razones de este rechazo no han sido declaradas públicamente por los hoteles. Sin embargo, se especula que la postura crítica de Waters hacia el Estado de Israel podría estar detrás de esta decisión. El músico británico, de 80 años, expresó opiniones controvertidas, incluyendo una teoría conspirativa sobre un reciente ataque de Hamas a Israel.

Roger Waters vuelve a Argentina.

En una entrevista, Waters sugirió sobre el ataque del grupo terrorista palestino “No sabemos si no fue una operación de falsa bandera y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real”. Además, defendió la resistencia palestina: “Están absolutamente, legal y moralmente obligados a resistir la ocupación desde 1967; es una obligación” y se negó a calificar los ataques de Hamas como “crímenes de guerra”.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había expresado previamente su preocupación por los “discursos de odio antisemitas” de Waters. Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, señaló que si Waters comete un delito en Argentina, “tendrá las consecuencias que correspondan” y deberá ser detenido y sometido a proceso.

Roger Waters vuelve a Argentina.

“La Argentina es un país particular, especialmente distintivo. La matriz de convivencia que tiene no la tiene casi ningún país del mundo. El INADI articula estas cuestiones junto con la DAIA y otras comunidades, para que nuestra convivencia no esté alterada por ningún factor, en este caso como Roger Waters, que es un propagador del discurso de odio”, dijo Knoblovits en un discurso.

Waters actualmente se encuentra en Brasil y tiene programado actuar en San Pablo antes de sus conciertos en Uruguay y Argentina. Luego continuará su gira por Chile, Perú, Costa Rica, Colombia y Ecuador.

