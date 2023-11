Los espeluznantes chats de David Nalbandian en el que se confirma que espiaba a su pareja Araceli Torrado

La trama del escándalo entre David Nalbandian y su ex pareja, Araceli Torrado, se complica aún más con la revelación de los chats que mantuvieron luego de conocerse la espeluznante situación de la cámara oculta.

La privacidad de Torrado fue invadida, y ahora, las conversaciones por chat exponen la angustia y el descontento de la modelo respecto a las consecuencias físicas y psicológicas de esta violación de su intimidad.

David Nalbandian se mostró con su nueva novia, Araceli Torrado.

Según la información proporcionada por TN, los chats entre Torrado y Nalbandian revelan la admisión por parte del ex tenista de haber instalado la cámara oculta. Sin embargo, también expresan su arrepentimiento y preocupación por la situación de Torrado, evidenciando un intento de diálogo por parte del deportista.

Nalbandian, aparentemente intentando retomar la normalidad, le escribe a Torrado: “Negra ¿cómo andás? Quiero saber cómo estás. Debés estar laburando por lo que dijiste, pero avisame si podés hablar en algún momento”. Además, confiesa su estado emocional: “Yo me siento un idiota total, no duermo hace tres días”.

Sin embargo, los intentos de Nalbandian por restablecer la comunicación no surten efecto positivo. Torrado, lejos de ceder ante sus palabras, le pide que no le hable y le informa sobre su intención de entregarle el departamento cuanto antes.

La situación de Araceli Torrado

La modelo recrimina al ex tenista, revelando las graves repercusiones que ha tenido en su salud mental y física: “Estoy con ataques de ansiedad y de pánico. También estrés y me broté toda la cara de granos por esto. Me siento horrible con lo que hiciste”.

Ante la acusación devastadora de Torrado, Nalbandian intenta justificar su comportamiento: “Yo estoy igual, negra, no doy más, también me siento pésimo con todo”. Asegura que no irá a verla y explica que solo quería hablar para tratar de resolver la situación.

Araceli Torrado, nueva novia de David Nalbandian paralizó la web.

La indignación de Torrado persiste, acusando a Nalbandian de ser un mentiroso y cuestionando sus motivaciones al instalar la cámara oculta: “Me tenés filmada a mí, a mis amigas cambiándose, a mi hermano. ¡Mi familia se cambió en esa pieza!”, reclama la modelo. En un tono más grave, expresa sus temores: “Me das miedo”.

