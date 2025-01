Los chats del engaño de Martín Colantonio a Ingrid Grudke con su sobrina política: “¿Y si me levanto y te chapo?”

En el programa “A la tarde” (América TV), el periodista Luis Bremer contó que Ingrid Grudke pidió el registro de las cámaras de seguridad de su edificio. Pese que al principio se las negaron, la modelo luego tuvo acceso a ellas y descubrió a su expareja besándose con Andrea Miranda, la exmujer de su sobrino Santiago.

“De ese día hay más de 20 chats en menos de 48 horas que hablan del derrotero de esta pareja paralela para ver cuándo se encontraban, cuándo salían, cómo podían besarse y en algún momento infieren de qué manera podía ir uno al cuarto de la otra, que estaba al lado, mientras Ingrid estaba en el mismo departamento”, detalló Bremer.

Luego difundieron las capturas de la conversación entre Martín y Andrea, donde él primero le reclamaba por qué había borrado algunos mensajes. Acto seguido le dijo: “¿Y si me levanto y te chapo? Reenviame lo que borraste”. “¿Y que se vaya todo a la mier... decís? Un beso, eso”, le respondió ella. El empresario le mandó un sticker que decía “que se pudra” y escribió: “Mi vida”.

“Te había dicho”, agregó Andrea, dejando en claro que ya habían planteado la posibilidad de tener un encuentro a escondidas. “Te amo, ¿sabés? Me da cosita en la panza”, le contestó él. Y ella continuó: “Cuando me di cuenta que no te había llegado el mensaje y que estabas mostrándole el celular a Ingrid casi me infarto”.

En otros chats ambos intercambiaron mensajes que decían “te amo” reiteradas veces y hablaban de lo que sentían cuando se veían.

Qué dijo Ingrid Grudke sobre Martín Colantonio y su sobrina política

Ingrid Grudke habló sobre su separación de Martín Colantonio en una nota para el mismo medio. “Estoy un poco shockeada todavía. Estoy dolida, pasaron muchas cosas. Santiago es el hijo de mi hermana mayor, él estaba casado con Andrea Miranda y ella era nuestra mano derecha... Me cuesta mucho hablar de esto porque uno revive cosas... Sentí una estafa emocional y me duele mucho”, manifestó.

“Me cuesta mucho entender esto. Creí y confié en una persona. Martín para mí era un ser maravilloso y descubrí otra cosa”, agregó la modelo, que también recordó: “Habían alertas, pero a uno le cuesta creer que pase algo así. No fue un desliz, lamentablemente fueron varios meses”.

Ingrid Grudke había realizado un descargo tras su escandalosa separación.

Y agregó: “Con Martín apostamos a un proyecto de pareja a futuro, a mucho tiempo, creí en él y en todo lo que sentía por él. Me siento estafada emocionalmente, esa es mi gran desilusión. Me afectó mucho en mi salud y estoy tratando de recomponerme”. Respecto a si su ex o su sobrina política se comunicaron con ella tras el estallido del escándalo, contó: “No, ninguno. No tengo mensajes de ninguno de los dos. Yo les di todas las oportunidades, les pregunté varias veces, pero me lo negaban”.

“El rumor en Posadas era muy grande y una amiga se animó a contarme primero, me costaba creerlo, pero después vi imágenes... los vi abrazándose y besándose en este ascensor”, relató angustiada Grudke sobre el momento en que descubrió el engaño tras pedir las cámaras de seguridad de su edificio.

“Hay conversaciones entre ellos, a mis espaldas, pero en mi casa. Mientras yo dormía en una habitación, Andrea estaba en otra... a ella la quise y confié muchísimo. En mi familia explotó todo y me está acompañando mi hermana Edith. A mi sobrino esto le pegó muchísimo, fue muy fuerte para toda la familia. Es una doble traición y una desilusión de mi parte haber amado a una persona que me estafó emocionalmente”, concluyó la modelo.

Quién es Andrea Miranda, la sobrina política de Ingrid Grudke que fue amante de Martín Colantonio

Andrea es la exmujer de Santiago, el sobrino de Ingrid, y en el programa de “A la Tarde” revelaron que habría sido amante de Martín, el ex de la modelo misionera. “La historia comienza en 2018 cuando Ingrid estaba en Mar del Plata y conoce a Martín en un parador de la zona del faro. Ella tiene dos sobrinos muy queridos, y hay uno que estaba casado y quería que su esposa conociera el mar. Ingrid le dijo que fueran y se quedaran en su departamento”, introdujo Luis Bremer.

Luego, el periodista relató: “La empleada doméstica del departamento donde se instalan Ingrid y Martín en Posadas le dice: ‘Señora, discúlpeme el comentario, pero algo pasa entre Andrea y Martín’. Andrea era de tal confianza que dormía en el departamento cuando se quedaba en Posadas porque ella vivía en otra localidad”.

Se filtró la primera foto de Andrea, la sobrina de Ingrid Grudke, quien tenía un romance secreto con su marido

“A tal punto era la confianza que Andrea fue quedando como la mano derecha de ellos en muchos locales, porque ellos viajaban todo el tiempo y en el 2023, en octubre la ascienden como una especie de manager de esta empresa que se llama Colmar”, reveló. “Colmar era una empresa de Martín, de un solo local en Mar del Plata, que gracias a la inversión de Ingrid y a los contactos y la imagen de Ingrid, termina siendo una empresa importante de siete locales. Ella decidió no creer hasta que vino una amiga de Ingrid y le dijo ‘hay algo que no estás viendo’”, continuó.

“Andrea, la esposa del sobrino de Ingrid, decidía ante la ausencia de ellos dos en el pago de sueldos, la inversión publicitaria, algunas compras de mercadería... Era más allá de una gerencia, era como una socia más”, detalló sobre el rol de la mujer. “A Ingrid Grudke le llegó que Santiago se había separado de Andrea, pero no entendía por qué. Hasta que empieza a ver este mar de fondo que es advertido por una empleada doméstica y por una amiga”, planteó Bremer.

