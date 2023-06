Los 8 escalones: es médium, afirma que volvió de la muerte y estremeció a todos con su experiencia astral

El famoso concurso de “Los 8 escalones” (eltrece) sigue dando que hablar y no sólo por el gran premio de los 3 millones, sino también con las increíbles historias de sus participantes. En esta oportunidad fue María Soledad del Amor quien sorprendió a Guido Kaczka al contar que es vidente, médium y que vio “la luz” cuando estuvo internada en terapia intensiva al borde de la muerte.

La médium que fue a Los 8 escalones y estremeció a todos

Para presentarla, el conductor dijo: “María Soledad, que dijo que es vidente, médium, bueno, que sabe la vida de las personas que tiene alrededor”. Entre risas, la concursante tranquilizó a los presentes y frenó a Guido: “A ver, no vine a trabajar”.

María Soledad del Amor, medium, numeróloga y consteladora familiar. Foto: eltrece

Acto seguido, el animador del ciclo televisivo decidió indagar aún más y le aclaró: “No, te pregunto por tu actividad”. Con un vasto currículum, María Soledad detalló cómo es su trabajo: “Si me tirás una fecha te hablo de tu vida. Si alguien me tira su fecha de nacimiento puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también, consteladora familiar”.

“Y está esa idea que los muertos… Bueno, no importa María Soledad”, intervino Kaczka algo perdido. Sin embargo, para despejarle las dudas, la participante le explicó: “En realidad es este mismo plano, lo que pasa es que tenemos… A ver, si están acá es porque están en este plano, pasa que no están en este plano físico”.

La reacción de Pampita luego de que la medium revelara su conocimiento. Foto: eltrece

Y agregó: “Nuestra alma ocupa en el físico, en nuestro cuerpo, pero cuando el alma se desprende del físico pasa a ser un espíritu, entonces sí. Pero después tenemos otros tipos, están los que están arriba, los que están más arriba, los que se portaron un poquito mal y están abajo”.

VIO “LA LUZ” PERO VOLVIÓ

Con una frase que muy pocas personas pueden relatar como experiencia de vida, María Soledad hizo una revelación que sorprendió a todos los presentes en el estudio: “Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida, y de haber vuelto, y viste cuando te dicen ‘vi la luz’, sí”.

Sin poder creerlo, Kaczka le consultó si realmente le había ocurrido. “Sí, me pasó. Estamos hablando de terapia intensiva”, contó la numeróloga. Aun así, la joven aportó más detalles: “No fue una luz blanca. Fue un campo hermoso, muy pero muy lindo, en el cual estaba muy feliz y muy en paz. De hecho, no quería volver, mi mamá decía que yo no quería volver”.

La reacción de Carmen Barbieri ante la sorpresa de los presentes. Foto: eltrece

Al notar que el conductor quería saber cómo se encuentran las personas que ya no están en este plano de la vida, la participante brindó un dato impactante: “Están en paz. Sí, yo cuando hablo con ellos, los únicos que… De tres personas, dos de los que se suicidan se arrepienten”.

Por último, la concursante cerró con un mensaje para generar consciencia. “Así que sépanlo, si están en sus casas, yo que tengo la posibilidad… Sí, es un alma que queda muy en pena, pululando por ahí”, manifestó María Soledad en el programa.

