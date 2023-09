Lo que nadie puede creer de Salma Hayek: reveló cuál es su gran secreto para estar impecable a sus 57

La reconocida actriz Salma Hayek dejó a todos sorprendidos al revelar su secreto para mantener una espectacular figura a sus 57 años.

Aunque muchos podrían pensar que el ejercicio intenso es la clave, Salma Hayek atribuye su juventud y físico a la práctica de la meditación.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la talentosa mexicana compartió su perspectiva única sobre la belleza y el bienestar.

“Realmente creo que lo es. La gente dice que es hacer ejercicio. Creo que es meditación”, afirmó Salma, resaltando la importancia de la meditación en su vida.

A diferencia de lo que podríamos imaginar, Salma Hayek no encuentra el ejercicio una tarea fácil. “Tienes que encontrar tu camino. Para mí, hacer ejercicio es difícil. Es realmente muy difícil tener la disciplina para hacerlo. Pero la meditación es un paseo por el parque, porque es mi propia forma de hacerlo”, explicó la actriz.

Lo más impresionante es que Salma practica la meditación “todos los días” y se toma el tiempo necesario para sentarse y conectarse consigo misma. Esto resalta la importancia que le da a esta rutina en su vida cotidiana.

La estrella de “Frida” no es ajena a hablar sobre los beneficios de la meditación. En el pasado, durante un episodio del podcast de Kelly Ripa, “Let’s Talk Off Camera”, compartió sus experiencias personales.

“Cuando no medito durante algún tiempo, ¿adivinen qué? No solo se me empieza a caer la cara y se me empieza a caer todo, sino también mi hernia discal, el problema en el cuello, el problema en la cadera, los tobillos. Empiezo a derrumbarme”, reveló Salma.

Además de los efectos físicos, Salma Hayek siente que la meditación tiene un impacto positivo en su energía vital. Ella describe cómo, durante sus sesiones de meditación, a menudo siente que la energía “baila” por su cuerpo, un testimonio de su profunda conexión con esta práctica.

La actriz mexicana ha optado por un enfoque natural en su belleza y bienestar. En contraste con la creciente tendencia de recurrir al botox, Salma Hayek ha optado por no utilizarlo y, en su lugar, confía en las “máquinas de frecuencia” junto con sus sesiones de meditación.

Salma revela que los resultados que obtiene de sus rutinas de salud y bienestar son excepcionales y que los profesionales que manejan estas máquinas afirman que ella obtiene resultados que otras personas no pueden lograr.

