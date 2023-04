Lizy Tagliani fue tajante al opinar sobre la adopción en Argentina: “Les tiene que causar remordimiento”

Lizy Tagliani se casó a fines de marzo con el mendocino Sebastián Nebot, con quien tiene deseo de formar una familia. Tal como lo había comentado previo a la boda, la actriz y conductora avanzó con la adopción junto a su marido y aprovechó una nota para criticar al sistema.

En una nota con Intrusos, la conductora de Got Talent Argentina comentó que están con los planes de la adopción, ya que les hace ilusión poder ser padres.

“Estamos muy bien, muy contentos porque siempre van surgiendo cosas, mensajitos llamados”, comentó la actriz al respecto.

Aunque saben que el proceso de adopción en Argentina es lento y no siempre sale como los padres esperan. “No nos queremos ilusionar tanto todavía porque sabemos que es un trámite que lleva tiempo. Vamos paso a paso”, agregó al respecto.

Dura crítica de Lizy Tagliani a la adopción en Argentina

En la misma entrevista, contó que tuvo una charla con un juez y dio detalles de esa conversación. “Tuve una charla con un juez y no sé si esto me va a favorecer”, consideró Lizy Tagliani.

“Pero, me dijo que ‘hay que tener paciencia’, que es paso a paso”, siguió respecto a la situación que deberán afrontar de ahora en adelante. “Entender que ‘las cosas, a veces se dan y que a veces no se dan’”, continuó.

“Y le dije que nosotros entendemos todo, que no tenemos problemas”, contó sobre la respuesta que le dio al juez; y admitió: “Que no se dé no me causa ningún remordimiento”.

“Les tiene que causar remordimiento a ustedes, que son los responsables de que una persona cumpla 18 adentro de un instituto, y no en una familia”, disparó.

Alex Caniggia atacó a Flor de la V y Lizy Tagliani con repudiables comentarios transfóbicos

Alex Caniggia es de los personajes de la farándula más polémicos. Desde su primera aparición en televisión, el joven demostró un estilo desfachatado, que le valió duras críticas en cada proyecto del que participó.

Esta vez, apuntó contra Flor de la V y Lizy Tagliani con repudiables comentarios transfóbicos. El hermano de Charlotte Caniggia compartió en sus historias de Instagram las fotos de ambas artistas y sumó un comentario que generó indignación. “Ofertón de Pascua. Con la compra de estas dos conejitas te llevas cuatro huevos de regalo”, escribió.

Haciendo alusión a las pasadas Pascuas, el hijo de Mariana Nannis y de Claudio Paul Caniggia se burló de la sexualidad de la conductora de Intrusos (América TV) y de la conductora de Got Talent Argentina, reality que pronto saldrá al aire por Telefe.