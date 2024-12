Lionel Messi recibió en su casa de Rosario a Luck Ra

Lionel Messi, en pleno descanso tras el final de la temporada de la MLS con el Inter Miami, recibió en su casa de Rosario a los artistas del momento: la rosarina Nicki Nicole y al cordobés Luck Ra, con quienes se tomó fotos que luego se publicaron en las redes sociales.

Durante sus vacaciones en Rosario, el capitán de la Selección Argentina no solo disfruta de tiempo con su familia, sino que también se da el lujo de recibir visitas especiales.

El astro del fútbol recibió en su casa de Rosario al músico cordobés. Instagram

En esta ocasión, abrió las puertas de su casa a dos de los artistas más destacados de la música urbana actual: Nicki Nicole y Luck Ra. El encuentro, que ambos músicos compartieron en redes sociales, se convirtió rápidamente en un tema comentado.

Luck Ra, emocionado tras conocer a su ídolo, expresó su admiración a través de un posteo en Instagram. “Si nunca he conocido a nadie así”, escribió el cantante cordobés, quien recientemente lanzó una sesión musical con Bizarrap.

En sus historias no pudo ocultar su felicidad y agregó: “No me despierten de este sueño, por favor”. Este vínculo entre Messi y el artista no es nuevo, ya que el propio futbolista había incluido canciones de Luck Ra en una de sus listas de Spotify, un detalle que el cantante había celebrado meses atrás.

Nicki Nicole visitó a Lionel Messi en su casa de Funes.

Por su parte, Nicki Nicole, quien también es oriunda de Rosario, tuvo la oportunidad de compartir un momento especial con La Pulga después de la Navidad. Aunque no trascendieron detalles del encuentro, la visita se suma a la lista de personalidades que han sido recibidas por Messi en su tiempo libre.

La cantante de trap, que se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la escena musical, no dejó pasar la ocasión de fotografiarse con el astro del fútbol mundial, destacando la conexión que ambos tienen con su ciudad natal.

No es la primera vez que Messi comparte su tiempo con figuras de la música y el entretenimiento. Días atrás, había recibido a los integrantes de “Un Poco de Ruido”, un programa de streaming dedicado a la cumbia, quienes le regalaron un par de jarras que él mismo confesó haber disfrutado.