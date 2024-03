Leonardo Sbaraglia cruzó a Milei: “Estamos viendo cómo resistir y pelear”

Al igual que otros referentes de la cultura, el actor Leonardo Sbaraglia cuestionó en duros términos la gestión de Javier Milei y pidió que el presidente sienta “orgullo” del cine argentino, hoy reconocido en distintos festivales en el mundo. También expresó su preocupación para “no perder algunos derechos que nos han costado conseguir con tanto esfuerzo”.

Qué dijo Sbaraglia sobre Milei

En diálogo con Infobae, el protagonista de “Puan”, película que llega a los cines de España y a Amazon Prime Video, dijo que haber grabado esa película fue como una distopía que ahora se hizo documental, es decir, realidad.

“Uno de los temas de la película es la defensa de la educación pública, y eso una de las cosas que se encuentran en peligro en la actualidad. Así que lo que parecía una distopía, ahora parece un documental”, declaró Sbaraglia.

En ese sentido, el actor lamentó el retroceso en algunas luchas sociales como el aborto legal.

Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia en "Puan"

“Milei está haciendo lo que propuso en su campaña de elecciones y más de la mitad de la población lo votó democráticamente. Pero bueno, ahora es el momento de tratar de no perder algunos derechos que nos han costado conseguir con tanto esfuerzo. Por ejemplo, el tema de la ley del aborto, que está en tela de juicio después de los esfuerzos de uno de los movimientos, el feminista, más importantes que han ocurrido en mi país. Así que estamos un poco impactados, apabullados con todo lo que está pasando con este torbellino y viendo de qué manera uno puede resistir y pelear para que todas estas cuestiones primordiales no se pierdan”, advirtió.

Sbaraglia también manifestó su deseo de que el Presidente entienda al cine nacional como una bandera de “orgullo” en el mundo.

“Nosotros también representamos a Javier Milei. Así como uno siente orgullo de la selección nacional o cuando ve nuestra bandera en las Olimpiadas, ¿por qué no sentir lo mismo cuando una de nuestras películas participa en alguno de los mejores festivales del mundo? Yo creo que es lo mismo. Nosotros representamos a nuestro pueblo y lo llevamos al mundo, a España, a Francia, a Japón, a Estados Unidos. Y lo llevamos también representando a Javier Milei”, consideró.

“Entonces... no sé, es como si esta infravaloración del cine fuera una especie de pesadilla y es necesario sentarse y conversar. Yo creo que eso es lo que necesitamos en Argentina, intercambiar ideas, establecer un diálogo, iniciar transformaciones, construir escenarios de discusión, de intercambio”, sumó el actor de éxitos como “Relatos salvajes” y “Dolor y gloria”.

Leonardo Sbaraglia

Sbaraglia pidió autocrítica en la política

Si bien el actor fue duro con el gobierno actual de Milei, también pidió autocrítica a los otros espacios políticos que gobernaron el país.

“Creo que parte del sistema político argentino debería entrar en autocrítica, porque si no, no estaríamos pasando por todo esto. Igual que cada uno de nosotros debemos hacerlo con nuestras vidas y nuestros trabajos, también hay muchas cosas que habría que corregir”, dijo Leo Sbaraglia.

Aunque aclaró: “Lo que no puede ser es que se construyan cosas, venga un gobierno de ideología diferente y se destruyan. Hay que encontrar un equilibrio porque si no, de verdad, que no vamos a ir a ningún lado. Tenemos cosas maravillosas en este país, una materia prima humana y territorial maravillosa. Lo que pasa es que entran otros intereses que pasan por la globalización y que genera complicaciones externas”.

