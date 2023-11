Las series más vistas de HBO en Argentina para este viernes

¡Hey, fanático de las series! ¿Estás listo para sumergirte en el apasionante mundo del streaming? Hoy te traemos una noticia que te va a volar la cabeza. Resulta que cada vez más personas invierten su tiempo de ocio en disfrutar de los mejores contenidos en HBO. ¡Sí, así como lo escuchás! Y no es para menos, porque esta plataforma se ha convertido en el paraíso de las series más populares y adictivas del momento.



Si sos de los que no pueden resistirse a una buena maratón de episodios, te invitamos a que no te pierdas el ranking de lo más visto de series en Argentina. Vas a encontrar los títulos que están en boca de todos y que no podés dejar de ver. Desde dramas intensos hasta comedias que te harán reír a carcajadas, HBO tiene todo lo que necesitás para pasar un buen rato.



Así que, ¿qué estás esperando? Prepará las palomitas, acomodate en tu sillón favorito y sumérgete en el fascinante universo de las series más populares. No te quedes afuera, porque HBO tiene preparado un festín de entretenimiento que no podés perderte. ¡Dale, animate a descubrir lo que todos están viendo en este momento!

Top 10 series de Argentina

Arrow

Después de un violento naufragio y tras haber desaparecido y creído muerto durante cinco años, el multimillonario playboy Oliver Queen es rescatado con vida en una isla del Pacífico. De vuelta en casa en Starling City, es recibido por su madre, su hermana y su mejor amigo, quienes rápidamente notan que la terrible experiencia sufrida lo ha cambiado. Por otra parte, trata de ocultar la verdad acerca de en quién se ha convertido mientras trata de enmendar los errores que cometió en el pasado y de reconciliarse con su ex novia, Laurel Lance. Mientras trata de volver a contactar a las personas de su pasado jugando el papel del mujeriego adinerado, despreocupado y descuidado que solía ser, ayudado por su fiel chofer y guardaespaldas John Diggle, crea en secreto el personaje de un justiciero encapuchado, un vigilante que lucha contra los males de la sociedad tratando de darle a su ciudad la gloria que antes tenía; complicando esta misión.

3.- Dragones: Los Nueve Reinos

Ambientada 1300 años después de los acontecimientos de Cómo entrenar a tu dragón, los dragones son ya sólo una leyenda para el mundo moderno. Cuando una anomalía geológica abre una enorme fisura a kilómetros de profundidad en la superficie de la Tierra, científicos de todo el mundo se reúnen en un nuevo centro de investigación para estudiar el misterioso fenómeno. Pronto, un grupo de niños inadaptados, fueron llevados al lugar por sus padres, descubren la verdad sobre los dragones y el lugar donde se esconden, un secreto que deben guardar para proteger lo que han descubierto.

4.- Scavengers Reign

Cuando un carguero del espacio profundo es dañado por una llamarada solar, su tripulación sobreviviente queda varada en un planeta hermoso e implacable. Comienzan a entender la verdadera naturaleza de este planeta mientras intentan sobrevivir el tiempo suficiente para escapar o ser rescatados.

7.- Smallville

Serie que narra los inicios de Superman -Clark Kent- en su pueblo natal, Smallville. Allí vivía con sus padres, estudiaba en el instituto local y conoció a su primera novia, Lana Lang y a su futuro rival, Lex Luthor.

8.- A dos metros bajo tierra

El día de Nochebuena, cuando Nathaniel Fisher esperaba la llegada de su hijo Nate, muere en un accidente de coche. La dominante madre del chico, Ruth, tiene una aventura. Su hermano David, un gay que no ha salido del armario, dirige el negocio familiar y su hermana Claire es una problemática adolescente que consume drogas. La única persona aparentemente normal de la vida de Nate es Brenda, una apasionada mujer a la que conoce en un avión.

10.- Mr. Pickles

La familia Goodman vive con su perro mascota adorable, Mr. Pickles, un border collie con un rasgo satánico secreto.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, ha producido algunas de las series más famosas y aclamadas, como "Game of Thrones", "The Sopranos" y "Westworld". Estas producciones han logrado captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. Las producciones de HBO se caracterizan por su alta calidad y su capacidad para enganchar al público. Sus series suelen tener tramas complejas y personajes bien desarrollados, lo que las convierte en verdaderas joyas del entretenimiento. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temas controversiales y actuales, lo que le ha valido el reconocimiento de la crítica y del público. Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los invitan a reflexionar sobre diversos temas. Sus series suelen abordar problemáticas sociales y políticas, lo que las convierte en una fuente de debate y análisis. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que se ajuste a sus gustos y preferencias. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas más importantes del mundo del entretenimiento, gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para cautivar al público