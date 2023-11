Las series más vistas de Disney+ en Argentina para este 10 de noviembre

¡Atención, cinéfilos y seriéfilos! Si sos de los que disfrutan pasar su tiempo de ocio viendo los mejores contenidos, no podés perderte el auge del streaming en Disney+. ¿Estás listo para sumergirte en un mundo lleno de emociones y aventuras? ¡Entonces preparate para descubrir el ranking de lo más visto de series en Argentina en este día! Entra en nuestra plataforma y encontrá las historias que te harán vibrar y emocionar. No te quedes afuera, animate a explorar el catálogo de Disney+ y disfrutá de horas y horas de entretenimiento sin límites. ¡No te arrepentirás!

Top 10 series de Argentina

Loki

La nueva serie "Loki", de Marvel Studios, empieza allí donde terminó "Vengadores: Endgame". En ella, el voluble villano Loki vuelve a ganarse el apodo de Dios del Engaño.

2.- Bluey

Bluey es una perrita de seis años incansable. Esta pastor ganadero australiano azul convierte el día a día con su familia en una aventura extraordinaria y desarrolla así tanto su imaginación como su capacidad mental, física y emocional.

3.- Malcolm

Sitcom familiar que aborda los divertidos problemas y situaciones de una familia americana de clase media en la que el hijo Malcolm parece ser el único sensato.. o al menos el único que da señales de cordura. La familia está compuesta por sus neuróticos padres Hal y Lois, el hermano mayor Francis y sus otros dos hermanos, Reese y Dewey.

4.- Érase una vez un muñeco de nieve

Los primeros días de vida del pequeño Olaf, cuándo y por qué cobra vida y cómo empieza a buscar su propia identidad, después de la huída de Elsa del palacio de Arendelle.

5.- Soy Luna

Luna Valente va feliz por la vida arriba de sus patines. Pero su vida da un vuelco inesperado cuando sus padres reciben una propuesta imposible de rechazar: de la noche a la mañana, la familia Valente debe dejar su querido hogar y mudarse a otro país. Luna debe adaptarse a una nueva vida, nuevos amigos y un colegio nuevo, donde se encuentra con un mundo de lujos y elite que poco tiene que ver con ella. Luna se refugia en sus patines y gracias a ellos descubre una pista de patinaje que le ofrece un nuevo universo sobre ruedas.

6.- Gravity Falls

Narra las aventuras de los mellizos de 12 años Dipper y Mabel Pines, que ven cómo se desvanecen sus planes para el verano cuando sus padres deciden mandarlos con su tío-abuelo Grunkle Stan, que vive en el corazón de Gravity Falls. Pronto, Dipper y Mabel descubren que en Gravity Falls no todo es lo que parece y confían el uno en el otro y en sus nuevos amigos para descubrir lo que REALMENTE está sucediendo en este extraño lugar..

7.- Jessie

La serie sigue a una adolescente soñadora de Texas, Jessie, que se traslada a Nueva York y comienza su vida fuera del medio rural. Ella consigue un trabajo como niñera para cuatro niños cuyos padres son millonarios. Jessie debe lidiar con los cuatro niños, uno de sus amigos imaginarios y una mascota de carpincho. A medida que navega por la vida en la gran ciudad, Jessie encuentra aliados en el mayordomo, Bertram y el portero de 20 años, Tony. A partir de ahí, el personaje se encuentra en miles de situaciones divertidas.

8.- Los Simpson

Comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox. La serie es una parodia satírica del estilo de la clase media americana encarnada por una familia con ese mismo nombre, compuesta por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson. La trama se desarrolla en la ciudad ficticia de Springfield y parodia la cultura, la sociedad, la televisión estadounidense y muchos otros aspectos de la condición humana.

9.- Violetta

Violetta cuenta la historia de una adolescente con talento musical que regresa a su Buenos Aires natal con su padre, Herman, después de vivir en Europa durante varios años, navegando por las pruebas y tribulaciones de creciendo.

10.- Pesadillas

El adolescente Zach Cooper se muda sin muchas ganas con su familia desde Nueva York al pequeño pueblo de Greendale. Allí encuentra un resquicio de ilusión cuando conoce a su vecina, la guapa Hannah y hace un amigo: Champ. También se entera de que el padre de Hannah es RL Stine, autor del Bestseller de la serie "Pesadillas". Pero Zach descubre que Stine tiene un secreto: las criaturas de sus historias son reales y las mantiene encerradas en sus libros. Así que cuando en un descuido todos los demonios de Stine son liberados involuntariamente de sus libros, Zach, Hannah, Champ y el propio Stine, en una alocada noche llena de aventuras, tendrán que formar equipo y atrapar a todas las criaturas de la imaginación de Stine para devolverlos a los libros donde pertenecen, con el fin de salvar la ciudad.

Orígenes de Disney+ una de las plataformas preferidas de los usuarios

Disney+ es una plataforma de streaming que se ha convertido en la favorita de muchos usuarios en Argentina. Su origen se remonta al año 2019, cuando fue lanzada por la reconocida compañía de entretenimiento Disney. Desde entonces, ha logrado conquistar a grandes y chicos con su amplio catálogo de producciones. Entre las producciones más famosas de Disney+ se encuentran las películas y series de Marvel, como "Avengers: Endgame" y "WandaVision". Estas historias de superhéroes han logrado cautivar a millones de personas alrededor del mundo, gracias a sus emocionantes tramas y efectos especiales de última generación. Pero Disney+ no se queda solo en el universo de Marvel, también cuenta con clásicos animados como "El Rey León" y "La Bella y la Bestia", que han sido parte de la infancia de muchas generaciones. Además, la plataforma ofrece contenido original como "The Mandalorian", una serie de Star Wars que ha sido aclamada por la crítica y el público. Los contenidos de Disney+ no solo entretienen a los usuarios, sino que también les permiten sumergirse en mundos mágicos y fantásticos. Ya sea disfrutando de las aventuras de sus personajes favoritos o descubriendo nuevas historias, esta plataforma ofrece un escape de la realidad y momentos de diversión para toda la familia. Si sos amante del cine y las series, Disney+ es sin duda una opción que no podés dejar pasar