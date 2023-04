Las fotos desde Mar del Plata que confirman el romance de Celeste Cid y Abril Sosa

Celeste Cid confirmó su romance con Miguel Adolfo, conocido baterista de Catupecu Machu y que en el mundo de la música es el querido Abril Sosa. Juntos ya habían viajado a Uruguay.

Como se sabe, no es la primera escapada al mar que hacen juntos, pero sí es el viaje que marca la oficialización del romance.

La popular actriz no ocultó que está muy enamorada y escribió en Instagram “me gusta mucho esa peli” y compartió fotos de espaldas a la cámara, en Mar del Plata junto al músico. Abril reposteó en su cuenta una de las imágenes: “Quedarnos en un día eterno. C”.

En algunos minutos, el posteo de Celeste Cid se llenó de interacciones, likes y comentarios. No faltaron las personalidades famosas y los fans de ambos, que aplauden que se haya encendido la llama del amor.

Celeste Cid blanqueó su relación con Abril Sosa

Varias famosas le dedicaron corazones en forma de emoji a la pareja. La primera fue Marcela Kloosterboer y le siguieron Zaira Nara, Jimena Monteverde, Julieta Nair Calvo, Inés Estévez y Violeta Urtizberea, entre otras.

Otras de las interacciones del músico de 41 años fueron sentidos mensajes para Celeste: “Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos o lo entendemos, pero es intraducible, como una música”, escribió.

Celeste Cid no omitió el caso de Jey Mammón y contó su episodio

Varios famosos, entre ellos Celeste Cid asistieron recientemente a la función de prensa de Votemos, la obra que produce Adrián Suar y ahí habló con la prensa sobre uno de los temas del momento.

Celeste Cid habló con Socios del espectáculo, y opinó del caso Jey Mammon y reveló la denuncia por acoso que hizo hace unos meses.

“Temas así impactan, independientemente de si es una persona conocida o no. Me es muy difícil opinar de algo que es tan sensible. Ante eso, sí me parece que está bueno oír a la persona que, en principio, es víctima de una situación”, pronunció.

Celeste Cid contó su vivencia relacionada al caso Jey Mammón

“Las víctimas hablan cuando pueden y los lapsos son muy tiranos para denunciar”, siguió argumentando Celeste Cid.

Luego, contó del acoso que sufrió hace unos meses: “A mí me pasó hace un par de meses. No lo conté mucho porque no es tan importante. Hice una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes, por muchos años”.