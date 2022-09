La vida y obra de la reina Isabel II a través de películas, series y documentales

La inconfundible imagen de la reina Isabel II fue utilizada en la cultura popular durante todo su reinado. La monarca quedará en la historia para siempre y su recuerdo aún más vivo en las canciones, películas, series y documentales que se hicieron sobre ella y, por supuesto, en los que vendrán.

Isabel II fue la monarca británica desde su ascenso al trono en 1952 hasta su muerte, este jueves 8 de septiembre. Por la importancia de su rol en la sociedad, la reina inspiró desde el grupo punk Sex Pistols hasta Los Simpson, pasando por Netflix y las películas de James Bond.

Esta combinación de fotografías muestra a la reina Isabel II durante la apertura estatal del parlamento, Londres, en abril de 1966 a la izquierda y el 15 de noviembre de 2006 a la derecha.(AP/Arthur Edwards, archivo)

Aunque no todas las producciones fueron realizadas en forma de homenaje hacia su persona, muchas fueron en repudio a la corona. Sin embargo, de alguna u otra manera su imagen quedará plasmada en el arte, la música y el cine para siempre.

La portada del single de Sex Pistols de 1977 “God Save The Queen”, con el rostro de la joven reina, y sus ojos y boca ocultos por los nombres del grupo, es una de las imágenes más conocidas del movimiento punkpero.

La portada que ilustró al tema de Sex Pistols "God save the Queen".

Su autor, el artista británico Jamie Reid, también creó una versión en que la cara de la monarca tenía un imperdible en el labio y esvásticas en lugar de pupilas.

Se han escrito muchas otras canciones sobre la reina, como “Elizabeth My Dear” (1989) del grupo de rock alternativo The Stone Roses. En esta canción, afirman que “no descansarán hasta que ella pierda su trono”.

En 2005, el grupo británico de música electrónica Basement Jaxx presentó una monarca salvaje que salía de noche por Londres, visitó un club de striptease e incluso llegó a las en el vídeo “You Do Not Know Me”.

La reina, protagonista de series y películas famosas

La reina Isabel II apareció varias veces en “Los Simpson”, sobre todo en un episodio en el que el Homero estrella su carruaje contra el Palacio de Buckingham. También en los dibujos animados infantiles “Peppa Pig”, la monarca salta en los charcos de barro.

Y tuvo sus “apariciones” en las películas “Los Minions” (2015), “Austin Powers en Goldmember” (2002) o “Agárralo como puedas” (The Naked Gun, 1989), donde la interpretó Jeanette Charles, su más famosa doble británica.

Aunque la soberana rara vez concedió entrevistas, su vida ha sido retratada en películas, obras de teatro y programas televisivos.

En “El discurso del rey” (2010), película ganadora de un Oscar sobre la lucha de su padre el rey Jorge VI por superar la tartamudez, se la ve como una niña, mientras que en “La reina” (2006), Isabel II se enfrenta a la ira de sus súbditos tras la muerte en 1997 de su nuera, la princesa Diana.

La empresa Mattel lanzó una muñeca Barbie de la reina Isabel II de Inglaterra

Pero fue la exitosa serie de Netflix “The Crown” la que retrató con más detalle la vida de la reina y su relación con su marido Felipe, con disputas matrimoniales, escándalos y crisis políticas.

Tras ver su imagen utilizada durante años, la propia reina tomó el protagonismo en 2012 cuando participó en un vídeo humorístico para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. En él apareció rodeado de sus queridos perros corgis en el Palacio de Buckingham, donde recibió a James Bond, interpretado por Daniel Craig.

The Crown, la serie de Netflix.

En 2016, Isabel II también apareció respondiendo al príncipe Enrique en un vídeo que contaba frecuentemente con el expresidente estadounidense, Barack Obama, para promocionar los Juegos Invictus, un evento internacional similar a los juegos paralímpicos creados por el nieto de la monarca para los soldados heridos.

Y con motivo de su Jubileo de Platino en junio de este año apareció, a sus 96 años, en un vídeo tomando el té con el oso Paddington, en que con una pícara sonrisa reconocía llevar un sándwich de mermelada en su inseparable bolso.

Golpeando con sus cucharillas de plata las tazas de porcelana al ritmo de “We Will Rock You”, la monarca y el célebre osito de animación dieron la apertura a un gran concierto en honor a sus 70 años de reinado.