La telenovela turca “Melissa” ha causado una gran conmoción en las últimas semanas con la inesperada muerte de uno de sus personajes, lo que ha dejado a sus fanáticos profundamente desconsolados.

El personaje de Mahinur, la tía adoptiva de Melissa, falleció minutos antes de casarse con Cüneyt (Turan Günay) tras descubrir que él tiene un tumor pulmonar con un pronóstico de vida muy desfavorable.

La verdadera razón por la que Mahinur se fue de Melissa

Este trágico evento ocurrió justo antes de que Melissa emprendiera un viaje para despejarse, mientras su único tutor, Metin, intenta continuar con su vida en la finca de Valle Verde.

Lo que muchos espectadores no saben es que “Melissa” está basada en la serie canadiense “Anne with an E”, disponible en Netflix, donde la trama toma un giro opuesto.

En la serie original, el personaje que muere es Matthew (equivalente a Metin), dejando a la joven Anne (Melissa) bajo el cuidado de Marilla (Mahinur). La prensa turca no ha revelado el motivo oficial del cambio en la trama de “Melissa”.

Sin embargo, se rumorea que la salida de la actriz Sezin Bozaci, quien interpretaba a Mahinur, se debió a que recibió una propuesta laboral más atractiva que la que tenía en la telenovela.

Otro rumor sugiere que los guionistas optaron por esta decisión porque consideraron que el personaje de Metin tiene un mayor impacto y afinidad con el público, lo que lo hace más relevante para la continuidad de la historia.

Esta modificación en la sinopsis, aunque inesperada, parece haber sido una estrategia para mantener el interés y la emoción de los espectadores.