De la mano de la serie “Vikingos”, producida y dirigida por Michael Hirst para History Channel y que luego se convirtió en furor en Netflix, la era vikinga despertó un gran magnetismo y una desmedida pasión en millones de personas en todo el mundo. Y es que la serie histórica se centró en las figuras de Ragnar Lothbrok y de Lagertha –primero- y luego en las de los hijos del mítico guerrero y rey de Kattegat –Björn Ironside e Ivar, el deshuesado-. Desde el punto de vista de estos personajes, los fanáticos pudieron revivir la vida, obra, costumbres y creencias de estos pueblos primitivos que habitaron en el norte de Europa desde fines del siglo VII y hasta comienzos del siglo XI. Y que se extendieron por distintas regiones.

El éxito de las 6 temporadas de “Vikingos” fue tal que su creador ya produjo una serie relacionada –”Vikingos: Valhalla”- que ya estrenó su primera temporada, también para Netflix. No obstante, en este “renacer vikingo” también sobresalen otras producciones como la serie “The Last Kingdom” (Netflix), que repasa la era vikinga y las expediciones de estos pueblos por otros territorios desconocidos, aunque desde la óptica de los reinos británicos que estaban en pleno proceso de unificación por aquellos años y bajo la latente amenaza de los pueblos nórdicos. También en 2022 fue estrenada en las salas de cine la película “El Hombre del Norte” –dirigida por Robert Eggers-, una adaptación cinematográfica de un primitivo mito danés de la época de los vikingos y en el que, incluso, se inspiró el mismo Shakespeare para su obra “Hamlet”.

La serie de Netflix que repasa la era vikinga de una manera especial y los primeros viajes a América. Foto: Instagram @vinladsaga_official

Pero la más reciente producción sobre vikingos que llegó a Netflix ofrece a los fans de estos pueblos y de las series históricas una visión totalmente distinta y más ajustada a la poca documentación histórica que existe de la época. Se trata de “Vinland Saga” -”La Saga de Vinlandia”-, un animé japonés que fue incluido al catálogo de la plataforma a comienzos de julio. La principal diferencia con las otras producciones exitosas centradas en la era vikinga es que, si bien el foco de atención está centrado en las invasiones y batallas entre británicos y nórdicos, por primera vez se menciona los viajes que hicieron los vikingos a América del Norte a fines del siglo X y comienzos del siglo XI (alrededor del año 1.000 y 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón).

Qué es Vinlandia

Precisamente Vinlandia es el nombre que le dieron los primeros viajantes nórdicos que llegaron a América del Norte entre fines del 900 y comienzos del 1.000. Comandados por Leif Eriksson, estos primeros navegantes desembarcaron en lo que actualmente se conoce como la Isla de Terranova (Canadá). Y lo que más maravilló a los expedicionarios fueron las verdes praderas y toda la vegetación con que se toparon, sobre todo si se tiene en cuenta que procedían de Islandia y Groenlandia (tierra rocosa, hielo y suelo volcánico).

Las uvas fueron las primeras frutas con que se encontraron tras pisar la nueva tierra, y de allí el nombre: Vinland –o Vinlandia-, a raíz de que era la materia prima del vino. “Tierra del vino” sería la traducción más literal.

La serie de Netflix que repasa la era vikinga de una manera especial y los primeros viajes a América. Foto: Instagram @vinladsaga_official

Por qué ver la serie “Vinland Saga”, una fuerte apuesta de Netflix

A diferencia de las ya exitosas producciones mencionadas –“Vikingos”, “Vikingos: Valhalla”, “The Last Kingdom” y “El Hombre del Norte”-, “Vinland Sagas” tiene como personajes centrales a vikingos y combatientes que no han aparecido –hasta ahora- en las producciones anteriores. Apenas tiene una participación secundaria Leif Eriksson –quien ya está anciano y ha regresado de sus expediciones por Vinlandia-, mientras que el Ragnar que aparece no aparenta ser el bravo Ragnar Lothbrok. Porque en el animé disponible en Netflix, Ragnar es simplemente un guardia personal del príncipe danés Canute (o Canuto).

“Vinland Saga” tiene una única temporada disponible por ahora en Netflix y que consta de 24 episodios de entre 23 y 25 minutos cada uno. Luego del éxito de la primera adaptación como serie del manga japonés escrito y dibujado por Makoto Yukimura, ya se confirmó que en enero de 2023 se estrenará la segunda temporada, también en Netflix.

La serie de Netflix que repasa la era vikinga de una manera especial y los primeros viajes a América. Foto: Instagram @vinladsaga_official

Los personajes centrales de “Vinland Saga” son Thors, un valiente guerrero vikingo que deserta durante una batalla y decide vivir en el exilio, Thorfinn –hijo de Thors y quien jura vengar la muerte de su padre- y Askeladd, un mercenario y pirata nórdico que se convierte en una figura trascendental en las invasiones danesas en los reinos británicos durante comienzos del siglo XI. A ellos se suman el berseker Björn y el príncipe Canute, entre otros.

Siendo un niño, Thorfinn es testigo de cómo su padre -Thors- es asesinado cobardemente por otro guerrero, Askeladd. Movilizado por la venganza, Thorfinn decide sumarse a la tropa del asesino de su padre, el pirata Askeladd, aunque sin olvidar que es la sed de venganza lo que lo moviliza.

Por fuera de la historia personal, el contexto de la historia en esta primera temporada estrenada en Netflix en julio es la Edad Media de comienzos del siglo XI y el recrudecimiento de los enfrentamientos entre sajones -británicos- y daneses por el dominio de las tierras en las islas británicas.

La serie de Netflix que repasa la era vikinga de una manera especial y los primeros viajes a América. Foto: Instagram @vinladsaga_official

“Las Sagas de Vinlandia”, la principal fuente documental de la era vikinga

“Las Sagas de Vinlandia” son dos sagas islandesas: “La Saga de los Groenlandeses” y “La Saga de Erik, el Rojo”. Ambas obras son anónimas y comparten época, argumento y personajes, aunque tienen entre sí algunas diferencias y correcciones de parte de Haukr Erlendsson –por un lado- y de Gunnlaugr Leifsson –por el otro-.

La serie de Netflix que repasa la era vikinga de una manera especial y los primeros viajes a América. Foto: Instagram @vinladsaga_official

Las sagas describen la colonización de Groenlandia en manos de Erik, el Rojo y la manera en que su hijo Leif Eriksson –posteriormente- organizó una expedición y consiguió la prueba del descubrimiento de una nueva tierra que anteriormente otro explorador (Bjarni Herjólfsson) había encontrado casualmente en una de sus exploraciones.

“Las sagas de Vinlandia” dan vida a la información más completa que se tiene en la actualidad sobre la colonización vikinga en América. El detalle es que las dos obras no fueron escritas sino hasta, por lo menos, 200 años después de los viajes originales. Por esto mismo es que los relatos son, a veces, contradictorios. No obstante, los historiadores creen que estas fuentes contienen pruebas sustanciales de la exploración vikinga de Norteamérica. La veracidad de estas obras fue probada por el descubrimiento y la excavación de un asentamiento vikingo en L’Anse aux Meadows, en la ya mencionada isla de Terranova (Canadá).