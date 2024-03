La serie de Coppola genera escándalos en algunas mujeres mencionadas

La serie basada en la vida de Guillermo Coppola, estrenada hace poco más de una semana en Star+, ya está causando polémica. Algo esperable, si se quiere, al tratarse no sólo de una historia inspirada en hechos y personas reales, sino por el particular carácter del personaje central, el empresario y ex representante de Diego Armando Maradona.

Coppola, el representante está apoyada por anécdotas emblemáticas de su protagonista, y era previsible que iba a hacer agitar las aguas. El envío tiene seis capítulos de 45 minutos y está protagonizada por Juan Minujín, bajo la dirección de Ariel Winograd.

La serie ha hecho surgir una lista de reclamos, enojos mediáticos y desmentidas públicas en TV inaugurado por algunas de las mujeres de la vida de Coppola.

Según cuenta el diario Clarín, en el tren de las damnificadas -y por orden de aparición en la serie- Amalia “Yuyito” González, ex mujer de Coppola y mamá de su hija Bárbara, fue de las primeras en plantarse. Representada por Mónica Antonópulos -de quien no objeta ni una coma a nivel composición- la Yuyito de la ficción protagoniza una de las escenas más ásperas de la trama que la icónica ex vedette desmiente categóricamente.

María Campos como Susana Giménez, Mónica Antonópulos como Amalia "Yuyito" González y Juan Minujín como Guillermo Esteban Coppola en "Coppola, el representante", la nueva serie de Star+. (Foto: Prensa Star+)

“El mundo real familiar es paralelo al show”, le aclara “Yuyito” a Clarín a pocos días de digerir aquella cruda toma donde, promediando el primer capítulo, el Coppola guionado le sugiere “livianamente” interrumpir su embarazo.

“Lo que más me dolió fue cómo la encararon. Más que chocarme, fue doloroso. Si iban a contar lo de mi embarazo hubiera preferido la verdad, porque es un recuerdo para siempre y el día de mañana verá mi nieta”, dice después de que su hija, arquitecta de 36 años, también se pronunciara sobre el tema, pero sin reclamos.