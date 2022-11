La película animada de Netflix que te va a conmover hasta las lágimas: De qué se trata “El dragón de mi papá”

Netflix presenta en su catálogo una película tierna, emotiva y con un gran mensaje. “El dragón de papá” cuenta la historia de Elmer y un viaje mágico en el que termina conociendo a Boris.

La película es narrada por una voz femenina (Mary Kay Place) que se refiere al personaje principal como “mi papá”. Este personaje, que en la historia es un niño, va a pasar por muchas desventuras hasta llegar a una isla mágica.

En esa isla, Boris, el dragón, se va a convertir en su amigo y juntos van a atravesar por intrépidas aventuras. Contarte un poco más es casi un crimen. Tenés que verla y mucho mejor si lo haces en familia porque, al final, encierra una gran historia.

LA NOVELA DE “EL DRAGÓN DE MI PAPÁ”

La historia está basada en la novela infantil escrita por Ruth Stiles Gannett y forma parte de una trilogía junto a “Elmer and the Dragon” y “The Dragons of Blueland”. No todas estas novelas se han editado en castellano.

La particularidad es que solo en “El dragón de mi papá” el narrador se refiere al personaje como “mi papá”. En las otras novelas, se narra en tercera persona.

La adorable y tierna película de Disney

Detrás de esta película están los productores de Wolfwalkers, la exitosa película del 2020. Nora Twomey, la directora de “El dragón de mi papá”, es una de ellas.

En el elenco, uno se encuentra con nombre como el de Judy Greer (Antman, 27 bodas), Jacob Tremblay (La Habitación, Luca), Ian McShane (John Wick), Dianne Wiest (Descuida, yo te cuido) , Whoppi Goldberg (Ghost) y Gaten Matarazzo (Stranger Things).

¿Una perlita? Jacob Tremblay grabó los diálogos de la película antes de protagonizar Luca, la película animada de Disney sobre una adorable criatura marina que quiere explorar el mundo de arriba. En el proceso de grabación, trabajó codo a codo junto a Gaten Matarazzo, personaje principal de la serie juvenil de Netflix, Stranger Things.