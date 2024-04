La pelea entre Mauro y Furia que desestabiliza su relación

A medida que avanza el tiempo en la casa de Gran Hermano, la tensión entre los participantes parece alcanzar su punto máximo. Las peleas y enfrentamientos se vuelven cada vez más comunes entre los concursantes del reality show conducido por Santiago del Moro.

En esta ocasión, el foco de la atención recayó en una acalorada discusión entre Furia y Mauro, que podría poner en riesgo su relación dentro de la competencia.

La pelea de Mauro y Furia.

Los ánimos están exacerbados debido a la proximidad de una nueva eliminación, y cualquier discrepancia entre los jugadores desencadena una ola de enojo. Los participantes son plenamente conscientes de que la confianza es un bien escaso en ese entorno y que la clave para sobrevivir es tejer estrategias astutas que los protejan de ser eliminados.

Juliana Scaglione y Mauro D’Alessio, una de las parejas más sólidas del programa en las últimas semanas, se vieron envueltos en una confrontación que puso en jaque su relación dentro de la casa.

Cómo fue la discusión entre Furia y Mauro

La discusión estalló el sábado por la noche, mientras ambos concursantes se encontraban recostados en el sillón del living. “Hay cosas que no entiendo, pero eso de pincharme o pelearme para que discuta o entre, me parece que no va”, expresó Mauro, visiblemente molesto.

La respuesta de Furia no se hizo esperar, negando rotundamente haber hecho algo para provocarlo: “Yo no dije nada, así que no me jodas”, replicó con firmeza.

La tensión continuó cuando Scaglione intentó mediar en el conflicto, cuestionando la reacción de Mauro. “No me lo tomo tan a pecho, está todo bien, me chupa un huevo, pero no me cabe, nada más”, respondió él.

Así se verián según la Inteligencia Artificial, los hijos de Furia y Mauro.

Furia propuso entonces retirarse a su cuarto, pero Mauro declinó la invitación, aunque aseguró que no tenía problemas con ella.

Sin embargo, la discusión llegó a un punto crítico cuando Furia, visiblemente exasperada, decidió abandonar el lugar con un mensaje contundente: “Me voy, cuando se te pase avisame. Y sino, anda a la concha bien de tu madre, corta. Me tenés harta”, expresó antes de alejarse visiblemente disgustada.