La nueva tendencia entre los famosos: Virginia Gallardo se implantó un chip para retrasar el envejecimiento

La tecnología se convierte en aliada de la salud y el bienestar, y diversos famosos como Catherine Fulop, Sergio Goycochea, Osvaldo Sabatini, Mónica Farro y Carmen Barbieri, revelaron previamente que utilizan un chip implantado en sus cuerpos mediante intervenciones quirúrgicas.

Ahora, Virginia Gallardo se suma a esta tendencia, compartiendo en sus redes sociales detalles sobre su experiencia con un chip destinado a aumentar la libido y retrasar el envejecimiento.

La bailarina y panelista de “Socios del Espectáculo” (eltrece) explicó que el chip, también conocido como pallet hormonal, tiene como objetivo optimizar la función hormonal natural del cuerpo, de manera segura y eficaz, para contrarrestar los efectos del envejecimiento.

“Como parte del procedimiento del envejecimiento normal, la función hormonal del cuerpo empieza a disminuir lentamente. La utilización del chip o pallet hormonal permite optimizar la función hormonal natural, de manera segura y eficaz para revertir ese proceso”, compartió Virginia Gallardo.

La modelo especificó que este procedimiento “está indicado para todo paciente sano, femenino o masculino, cuando ya empieza a aparecer los efectos de la reducción hormonal (testosterona) en el cuerpo”.

La modelo compartió que se implantó un chip en su cuenta de Instagram. Foto: Captura @virchugallardo.

Antes de someterse al procedimiento, Gallardo señaló que tuvo que realizarse estudios médicos, y destacó su satisfacción con los resultados: “Lo decidí yo y la verdad es que no duele nada”.

Sin embargo, la decisión de Virginia Gallardo no estuvo exenta de críticas, ya que algunos seguidores la cuestionaron, especialmente después de la reciente muerte de Silvina Luna, quien había acusado al cirujano Aníbal Lotocki, también responsable de intervenciones en Virginia Gallardo. Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves.

Cuánto tiempo estuvo Virginia Gallardo sin tener relaciones: la respuesta que dio en TV

“¡Es mucho!”, confesó Virginia Gallardo al sorprender a todos al revelar cuánto tiempo estuvo sin tener relaciones íntimas.

La panelista de Socios del Espectáculo compartió esta información durante un debate en el programa, donde se discutía sobre la importancia de establecer una conexión emocional antes de tener relaciones sexuales.

En esta ocasión, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares presentaron el caso de Fabiana Cantilo, quien confesó en una entrevista que había dejado de tener relaciones sexuales hace una década.

Esto generó la opinión de Virginia Gallardo, Nancy Duré, Mariana Brey y Ximena Capristo, quienes reemplazó a Paula Varela durante sus vacaciones.

Después de que Pallares bromeó con Duré por apoyar el hecho de que Cantilo no quisiera intimar debido a no encontrar a alguien que le gustara, Lussich le preguntó a Duré cuánto tiempo había estado sin sexo.

“He pasado meses, no recuerdo cuántos, pero sí, he pasado meses porque realmente no había nadie que me atrajera lo suficiente como para tener ganas”, reveló la periodista.

