La Inteligencia artificial recreó una conferencia de prensa de Lionel Messi hablando inglés: imposible de creer

La aparición de la Inteligencia artificial abrió nuevas barreras creativas para los internautas que aprendieron a usarla a la perfección. Si bien la mayoría la utiliza para evacuar problemas, otros se inclinan por usarla para lograr lo increíble.

Recientemente se viralizó un video de Lionel Messi hablando inglés gracias a la magia de la IA. Y un detalle no pasa desapercibido.

La IA recreó un video de Messi hablando inglés.

Un usuario de la red social X colocó un fragmento generado por la aplicación HeyGen donde Messi habla un idioma por fuera del español. Con expresión y tonada norteamericana, el fragmento traducido corresponde a la previa de la final de la Leagues Cup 2023 frente al SC Nashville que consagró a Inter Miami.

La voz y el movimiento de los labios del astro rosarino están bien coordinados y la reacción del público fue entre asombro y rechazo.

Vale recordar que Leo Messi ya dejó en claro que prefiere no hablar en otro idioma que no sea castellano y desde su llegada a Miami, ya fueron varios los momentos en donde tuvo que recurrir a su carisma para evitar hacerlo.

A diferencia de otros compañeros, Lionel Messi no tiene intenciones de mostrar algo que no le sienta cómodo, por lo que este video, contemplando que se trata de un software capaz de tomar la voz de él y hacerla hablar otra lengua, con una dicción perfecta y manteniendo el timbre de la voz original, puede ser la única vez que se lo escuche hablar en inglés.

De todas maneras, los internautas armaron un debate apenas se difundió el video, ya que con el pasar de los segundos, la animación de la Inteligencia artificial no es capaz de mantener el tono y por momentos los labios no se mueven a la par de su declaración. De todos modos, no deja de ser impresionante.

