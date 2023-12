La insólita y aterradora súplica de Juliana en Gran Hermano que asustó a todos

Luego de una tensa gala de nominación en Gran Hermano 2023, Juliana Scaglione, apodada como “Furia”, se convirtió en el centro de atención al realizar un inusual pedido frente a las cámaras.

La participante, conocida por su personalidad y carácter fuerte dentro del reality, sorprendió a los espectadores al solicitar de manera desesperada que la voten para salir de la casa.

El incidente ocurrió mientras llevaba a cabo un desafío en una bicicleta fija con un compañero y sostenía un muñeco navideño entre sus brazos.

A gritos, Juliana hizo un llamado directo a los televidentes: “Estamos en Big Brother España haciendo esta competencia para el super, para mis compañeros que aman y me votaron. El domingo le pido a la gente que me vote, así me voy a la mierda”.

Su expresión generó una gran repercusión en las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un tema viral. La situación se volvió aún más tensa cuando, tras la nominación, se desató una discusión entre ella y algunos de sus compañeros.

Juliana se enojó con sus compañeros tras la nominación en Gran Hermano

Juliana estalló, expresando su frustración ante las miradas de sus colegas: “Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra”.

La joven mostró su descontento ante la situación, criticando las constantes correcciones de sus compañeros y defendiendo su forma de ser. “Dejen de decirme ‘Juli, basta’, ‘Furia, pará’. O sea, más me dicen eso, más ganas de irme me dan”, exclamó en medio de la tensión.

Además, expresó su inconformidad ante las críticas recibidas, defendiendo su forma de vivir la vida: “Yo mi vida la vivo como quiero, y la vivo hace años, bolu… A mí me señalan, me apuntan con el dedo y la canción que viene”.

Sin embargo, antes de poder continuar con sus palabras, la transmisión se cortó abruptamente, dejando en suspenso la situación que se había generado en la casa de Gran Hermano.

