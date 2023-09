La increíble reacción de Nicole Neumann al enterarse de que su hija no la invitó a sus 15

Indiana Cubero se prepara para celebrar su cumpleaños número 15 en medio de una controversia familiar que ha mantenido la atención de los medios. Según se ha informado, la adolescente planea una celebración íntima a la que solo asistirán algunos familiares y amigos cercanos.

Lo que ha llamado la atención es que, al parecer, Nicole Neumann no estaría en la lista de invitados que Indiana confeccionó junto a su padre Fabián Cubero, con quien vive desde hace meses después de abandonar la casa que compartía con Nicole y sus otras dos hermanas, Allegra y Sienna.

La noticia de que Nicole no estaría invitada al cumpleaños de su hija mayor se hizo pública, lo que llevó a la modelo a expresarse a través de su cuenta de Instagram.

Nicole compartió un mensaje en inglés que se viralizó en Twitter y que algunos usuarios relacionaron con la situación familiar. El mensaje decía: “You either quit or keep going, they both hurt”, que en español significa: “O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen”.

La modelo sorprendió con una indirecta, en medio de la polémica.

Sin embargo, Nicole no mencionó específicamente que su publicación se relacionara con la situación con su hija Indiana, ya que ha optado por no hablar públicamente sobre el distanciamiento con la adolescente. En varias ocasiones, Nicole ha declarado que “se dicen muchas mentiras” sobre su situación familiar.

Indiana, quien decidió mudarse a la casa de su padre Fabián Cubero, que vive con su actual pareja Mica Viciconte y su bebé Luca, está organizando una reunión familiar para su cumpleaños.

A pesar de que sus padres le ofrecieron una fiesta de 15, la adolescente optó por una celebración más íntima que solo incluirá a sus dos hermanas y a su círculo cercano.

La incómoda relación de Nicole Neumann con su hija

Se ha informado que Nicole le propuso a su hija hacer una celebración más grande, pero Indiana no habría respondido al mensaje. La relación entre Indiana y Nicole se ha vuelto complicada, en parte debido a la relación de Nicole con su actual pareja Manu Urcera, con quien se casará en diciembre.

La abogada de Fabián Cubero, Lidia Rosenstein, reveló anteriormente detalles sobre el distanciamiento entre Indiana y Nicole, mencionando que la adolescente había grabado a su madre para demostrar supuestos maltratos.

Esta situación llevó a una respuesta legal por parte de Nicole y su abogado Rafael Cúneo Libarona, quien solicitó multar a la abogada de Cubero por “filtrar información” y “divulgar datos inapropiados” relacionados con una menor.

En medio de esta controversia familiar, tanto Nicole como su abogado han enfatizado que su principal preocupación son los intereses de los niños y han expresado que Nicole es una excelente madre que está tratando de manejar la situación con un bajo perfil, a pesar de su posición en los medios de comunicación.

