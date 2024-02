La increíble historia de Flor Álvarez: de vivir en la calle a ser furor de la música argentina

Flor Álvarez tuvo un 2022 y 2023 bastante movido, ya que lanzó sus primeras canciones como, “4:20″, “Ayer te vi”, “Ya no estás” y su primer EP con seis canciones: Etapas. Aun así, su “Mix Cumbia”, con covers de grandes éxitos, cautivó a los oyentes y recibió halagos de artistas como La Joaqui, Rusherking y Fer Vázquez.

En primer lugar, el talento de Flor Álvarez emergió de las calles para ser retratado en las redes sociales. Luego, sus covers de canciones de género urbano, rock nacional y cumbia se volvieron viral. Actualmente, posee más de 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y en su canal de YouTube un video con más de 12 millones de reproducciones, entre otros también populares.

Quién es Flor Álvarez

Flor Álvarez es una joven de 20 años, oriunda del Conurbano Bonaerense, que se gana la vida como artista callejera. Gracias a las redes sociales pudo mostrar su talento a un público mayor, que grandes artistas la reconozcan y poder lanzar su propia música. En la descripción de su cuenta de YouTube cuenta que además de ser su pasión, ella comenzó a cantar en la vía pública porque tuvo una infancia difícil.

Con un repertorio que incluye tanto covers como temas originales, conquistó los corazones de la audiencia que sigue de cerca su ascenso en la industria musical. En plataformas como TikTok, la joven cuenta con más de 2.5 millones de seguidores. Su historia de vida es inspiradora y está marcada por la superación.

Flor Álvarez.

A pesar de haber vivido en hogares de niños y de haber pasado por momentos difíciles, incluyendo periodos en los que estuvo en situación de calle, nunca perdió la esperanza ni abandonó su sueño de triunfar como cantante. Hoy, esa perseverancia está empezando a dar sus frutos a Flor Álvarez.

“Mi infancia estuvo marcada por series como ‘Casi Ángeles’; miraba todas las series musicales”, contó la joven artista, quien en poco tiempo realizó colaboraciones con destacados nombres de la música como el cantante y productor uruguayo Fer Vázquez y el reconocido rapero Rusher King.

Nace una estrella

Antes de que sus videos se volvieran tendencia en las redes sociales, Flor trabajaba en una panchería y hamburguesería en Liniers. Ese empleo que le permitía pagarse un techo donde vivir. Pero un día, un cliente vestido de gaucho y con una guitarra le pidió que cantara mientras le hacía un pancho. Acto seguido, el hombre le preguntó: “¿qué hacés acá?”, y se la llevó a trabajar a los subtes.

De esta manera, Flor entró al subte apadrinada por El Turco, que era leyenda en el subte, en Sarmiento. “Es un hombre grande bastante respetado así que ya entré como con una coronita. Me apadrinó musicalmente y empecé a trabajar ahí cantando en el subte”, relató la artista a Infobae.

Flor Álvarez: "Entre la calle y el hogar no encontraba lugar para mi". Foto: Infobae

Y agregó: “Me iba bien. La gente siempre lo recibió bien y ganaba más que en la panchería”. Respecto a sus inicios, la joven recordó: “El subte a mí me abrió un montón de puertas y fue un lugar del que nunca recibí nada malo. Era como un refugio. Al estar en el subte ya estaba viviendo de la música. Estaba viviendo de lo que cantaba, de esos momentos lindos con la gente”.

Sin embargo, Flor Álvarez detalló que extraña ese lugar, a pesar de llegar a grandes escenarios: “No cambiaría por nada subirme a un escenario y hacer lo que hago ahora con los shows. Pero sí me gustaría volver algún día”.

Hogar de niños, adopción y luego la calle

Flor sufrió el abandono de su familia biológica, vivió en un hogar de niños y luego fue adoptada junto a sus hermanos. Sin embargo, esa nueva familia no funcionó como un espacio de contención y ella terminó intercalando estadías entre hogares y la calle.

Su historia conmueve por su resiliencia. A pesar de perderlo todo, siempre luchó por encontrar una salida. “Mis papás se separaron y habían actitudes feas, malos tratos. Y yo decidí volver a un hogar porque soy una persona que no se permite sufrir”, recordó la artista de cuando fue adoptada, por lo que decidió volver al Hogar de niños de donde salió.

Flor Álvarez y Fer Vázquez grabaron juntos el tema "Sin querer". Foto: Infobae

Cuando decidió mudarse a la calle, Flor dormía en autos abandonados. “Tuve a mis compañeros del hogar que me cuidaron mucho en la calle. Teníamos un grupito. Yo era la única chica. Tenía 15 años. Ellos tenían 20 y siempre me cuidaron. Me preguntaban si había comido, me decían dónde podía bañarme. Nos cuidamos entre nosotros”, relató.

De la calle a los escenarios

Según destacó Infobae en su entrevista, Flor logró notoriedad a partir de los videos que ella misma subió a TikTok y a Instagram cantando en el subte y en la calle. Los likes comenzaron a acumularse y su música empezó a llegar a cada vez más gente.

Ese fue el disparador para crear una comunidad que la sigue, la apoya y la acompaña en este camino artístico: “Una vez subí un reel tocando en el subte. Tenía los pelos para cualquier lado y pensaba que ese video no lo va a ver nadie”, contó la artista ante el tema que luego se viralizó por las redes.

Flor Álvarez: La artista emergente con Rusherking.

“Cuando me empezó a seguir Fer (Vázquez), Rusher King, FMK, no lo podía creer. Fue como (hace un grito). Marcela Morelo, Natalia Oreiro”, contó emocionada la joven, y agregó que le encantaría colaborar “Con Niki (Nicole), Carol G, que la amo y me encanta. Y mi top, la que más admiro es Christina Aguilera. Siempre la escuché desde muy chica”.

Seguí leyendo: