La espera terminó: la versión teatral de “Casados con hijos” estrena este jueves y los Argento están de festejo

Icónicos. Florencia Peña y Guillermo Francella son sencillamente icónicos. La dupla que hicieron en “Casados con hijos”, pese a que se estiró tan solo pocos meses (entre abril de 2005 y diciembre de 2006) quedó para toda la historia de la televisión argentina. Mucha agua ha corrido bajo el puente, pero Pepe y Moni siguen siendo queridos y, pese a los cambios en el humor y en la sensibilidad de los tiempos (y sí: ¡pasaron 16 años!), siguen siendo vigentes.

Lo cierto es que ya muchos habían perdido la esperanza de volver a verlos juntos, después de que la pandemia y varias postergaciones más, además de polémicas fuertes en el medio, frustraran los planes de una versión teatral de la sitcom. Pero eso es pasado: este jueves 5 de enero estrena finalmente en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires.

Quiénes actuarán en “Casados con hijos”

Es tal el furor que provocan, que ya se vendieron las primeras 60 mil entradas. Un batacazo en la previa de esta obra que se quedará en la calle Corrientes hasta fines de febrero. Junto a Moni y Pepe estarán sus hijos Paola y Coqui (Luisana y Darío Lopilato), el vecino Dardo Fuseneco (Marcelo De Bellis) y su flamante novia Azucena (Jorgelina Aruzzi, la nueva integrante tras la salida de Erica Rivas).

El nuevo elenco de "Casados con hijos" reunido para su próxima obra teatral

“Casados con hijos” -adaptación de la sitcom americana Married with children- tiene el bonus track en la dirección que asume Guillermo Francella (un rol que estrenó en 2018 con la obra Perfectos desconocidos), guión de Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, la misma dupla responsable de los libretos de la tele y producción de Telefe y RGB Entertainment.

Hace dos meses empezaron los ensayos con Luisana vía zoom desde Vancouver donde vive, pero recién este miércoles 28 de diciembre, con ella en Buenos Aires, el equipo completo se reunió en el escenario del Rex. En esta entrevista con Clarín, Moni y Pepe hablaron de todo.

-¿Cómo vivieron estos 17 años de no estar juntos, pero a la vez no dejar de verse en la tele?

-Francella: Fue muy sorpresiva la continuidad y que nunca mermó la audiencia, colocándolo en el horario que sea, a la mañana, a la tarde o muchísimas horas un fin de semana, tanto en Telefe como en otras señales (Comedy Central y Pluto TV), siempre con una vigencia absoluta. Así que la idea de llevarlo al teatro, que se interrumpió por la pandemia, iba a ser junio del 2020, después enero 2021, julio 2021, enero 2022... hasta llegar a esta fecha, nos generó una enorme expectativa, en los ensayos nos divertimos mucho y esperamos el 5 de enero con mucha ilusión.

Jorgelina Aruzzi y Marcelo de Bellis se juntaron a repasar el guion de "Casados con Hijos"

-Peña: El programa atravesó muchas generaciones. Y hay una sensación de que el tiempo no pasó, que fue ayer. Es re loco porque para la gente nosotros seguimos haciendo los personajes, y cuando empezamos a ensayar teníamos que recordarlos ¡porque hacía 17 años que no los hacíamos!

-Francella: Sí, había que encontrar el tono. La primera vez que nos vimos fue en unos spots radiales, hace dos años. Y dijimos; ¿Y ahora? ¿Sale? Empezamos a hablar y nos reímos como en aquella época y estábamos en el tono y sin entrenamiento, sin ensayar, sin nada y ¡salió! Nosotros tenemos muy incorporados los personajes y en los ensayos empezó a pasar algo de una cercanía absoluta. Además, es ese respeto por mantener lo que la gente amó desde el primer momento y lo siguió amando todos estos años. La vigencia que tiene es como si fueran Los Simpson o El Chavo, programas que se repiten, y si bien ya se sabe el desarrollo y el final, siguen divirtiendo.

Pepe y Moni Argento, una pareja de culto

-¿Se sienten de culto?

-Peña: Sí, total. Casados... atraviesa los tiempos. Como dice Guille, el mundo cambió, de hecho hay cosas que ahora se perciben distintas, las mujeres hemos ganado más la calle y nos hemos encontrado de otra manera. Y, sin embargo, Casados... persiste y eso habla de que es a prueba de todo.

-Francella: Por eso es movilizante esta experiencia. Estamos muy felices de reencontrarnos con el público y en vivo; así que el Gran Rex va a ser una fiesta de verdad, porque además las entradas se siguen vendiendo a un ritmo vertiginoso, de los 80 tableros disponibles abrimos 30 nada más, y eso se está agotando. Todos los días se están abriendo nuevos tableros hasta llegar a la venta de la última función...

-Pero más allá de Casados... hay algo entre ustedes que trasciende la pantalla. ¿Esa conexión se dio naturalmente desde el primer día que se vieron en “Poné a Francella”?

-Francella: Sí, eso fue en el 2001, ¡hace veintiún años! Teníamos mucho feedback y se generó una química hermosa. Ella es de las más dúctiles, puede ir de un polo al otro, explora, busca y tiene una efectividad que me fascina, porque puede tocar cuerdas diferentes con mucha verosimilitud.

-Peña: Para mí, Guille siempre fue “el Uno”, por el timing que tiene y su manera de contar la comedia. Aprendí mucho con él. Nos llevamos muy bien laburando, nos respetamos, respetamos el lugar que cada uno tiene, fueron muchos años y en ningún momento hubo algo de que uno quiera opacar al otro. El otro día pensaba: ¿Por qué nunca hicimos cine o una comedia? Claro, es que la gente nos ve como Pepe y Moni, pero tenemos que encontrar qué otra cosa hacer porque yo amo laburar con él. Él propone, me muestra el camino y yo lo sigo. Además en ningún momento pretendemos ser algo que no somos. Y la gente a él lo ama. En mi casamiento (con Ramiro Ponce de León en la fiesta que hicieron el 2 de diciembre en Buenos Aires) yo lo jodía porque les pedí a todos: “Che, los que no son famosos no jodan con las fotos”. Pero con él no podían (se ríe) y entonces yo veía que estaba (lo imita como si estuviera abrazando a alguien para una foto)...

El elenco brindando.

Recuerdos de la familia Argento

-¿Se acuerdan qué les pasó cuando en enero de 2005 empezaron con las grabaciones de Casados... Por ejemplo, cuando la viste por primera vez con la peluca de Moni...

-Peña: Ajjj, ¡la peluca!, jajajaja (explota en risotada).

-Francella: Fue un tema, porque cuando apareció me dijo: “¿Qué te parece?” Y yo le contesté: “Y... si la tenés que usar andá para adelante, pero defendela a muerte”. Porque no era sólo la peluca, de entrada Casados... fue muy criticado: ¿Qué son esos decorados, esos colores fuertes, esa ropa?

-Peña: Había que construir una madre de esos hijos y yo venía de hacer La Niñera muy pegado y tenía que salir de ese papel para hacer de la madre de Darío, que le llevo cinco o seis años. A mí no me preocupa ni nunca me preocupó afearme, en el sentido de siempre ponerme a disposición del personaje. Entonces cuando me puse la peluca era como puff, me añadía muchos años y eso era lo que yo quería.

-Francella: El género era distinto, este tipo de humor muy particular, ácido, con esa honestidad brutal para decirnos cosas terribles y salir indemnes. Y esto generó algo tan fuerte en la gente cuando entendió el universo Casados... que fue algo tremendo.

-Ahora ese humor, ¿tiene que cambiar o en el teatro se va a ver lo mismo de siempre?

-Francella: Yo me doy cuenta que el público quiere ver esto. Incluso las fotos de la puerta del teatro. Hablamos con la gente de Telefe, para mantener esa cosa demodé de aquella foto.

-Peña: ¡Somos vintage! (risas). Con respecto al humor que vos preguntás, Casados con hijos es una crítica, no es literal. O sea, dentro de Casados... ya estamos criticando a la familia tipo, al machismo, en eso fue vanguardia.

-Francella: Muy incorrectos. Me acuerdo que en el primer capítulo de la segunda temporada yo estaba en la zapatería y entra un cieguito con una gaseosa y me dice: “Señor, ¿me la puede abrir?”. Yo le abro la gaseosa y cuando miro en la chapita decía: “Ganó un viaje para el Mundial” (el de Alemania) y me dicen: “¡Le robaste al ciego!”. Y yo remataba: “¡Pero si no ve! Dice: te ganaste un viaje para ver el Mundial, ¡yo veo, él no!”. Los Argento son absolutamente incorrectos, llevan adelante su modo de vivir y no les importa nada, pero la gente terminó amándolos.

Érica Ricas confesó que no irá a ver la obra.

-Peña: Pero si la pregunta viene por el lado del humor machista o feminista van a ver Casados..., no hay nada distinto en eso.

-Porque hubo mucha polémica.

-Peña: Sí y la va a haber también.

¿Qué pasó con Érica Rivas?

-María Elena ya no está, sabemos que Dardo va a tener una nueva compañera, Azucena que viene de Francia. En lo personal, ¿los afectó la salida de Erica Rivas?

-Francella: Sí, pero hay algo que excede todo eso. Telefe, Paramount, Darío, Luisana, Florencia, Marcelo, yo, el Gran Rex, Yankelevich (Gustavo), ninguno quería hacer otro Casados con hijos. Por supuesto se va a tocar el tema, que vamos a subrayar algunos parlamentos...

-Peña: Es un momento complejo para hacer humor, donde siempre alguien se siente ofendido, eso no lo vamos a poder manejar, ¿no?

-Francella: Nadie se puede sentir ofendido porque esto es ficción. Cuando hay mediocridad intelectual ya no podés discernir; es lo que expresé cuando pasó lo de El encargado, que fue la publicidad más maravillosa que tuvimos (la carta en contra que envió la Agrupación de Encargados). Hasta los mismos encargados levantando el pulgar de cada edificio que camino, me dicen: “No le des bola”.

-¿Quedaron dolidos con la polémica con Érica?

-Peña: Son elecciones personales, cada uno está donde tiene ganas de estar. Y eso sí para mí eso no es reprochable. Yo sentí que había algo como que no habíamos querido que esté o que no se hizo nada para que esté y realmente el grupo fue muy amoroso con la situación. Nosotros sabemos cómo fue.

-Francella: Todos sabemos, todos.