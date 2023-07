La banda mendocina Roxband rinde homenaje a Roxette en el Teatro Independencia

El rescate que las nuevas generaciones están haciendo de los clásicos del rock de los 80 y 90 permite, a los que ya están pisando el medio siglo de vida, recrear bandas y músicos emblemáticos en los escenarios actuales gracias a las voces y talentos jóvenes. Ese es el caso de Roxband, una agrupación de artistas locales que recuperan la magia y la fuerza de Roxette, una de las bandas más icónicas de aquellas décadas, en un show que se presenta el sábado 29, a las 21, en el Teatro Independencia. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro a partir de las 18 o en entradaweb.com.

Soledad Sosa intrepreta a Marie Fredriksson

Los integrantes de Roxband son Soledad Sosa (voz) y Maxi Guillén (voz y guitarra), Diego Guillén (guitarra), Charlie Frites (bajo), Tony Virga (teclados), Martín Rodríguez (batería), Gabriela Catulo (coros).

Sin embargo esta formación se creo exclusivamente para el tributo a Roxette, ya que tres de sus integrantes tienen un largo recorrido previo en los escenarios. “Maxi Guillen y yo formamos parte de otro proyecto musical que viene de hace unos 20 años junto a Diego Guillen y somos un trío que hacemos covers de rock internacional de los ‘80 y ‘90, con temas de Queen, INXS, Guns ‘N’ Roses. Con eso venimos trabajando hace un montón de tiempo, incluso hemos hecho presentaciones con banda completa y siempre estuvo la idea de sumar a ese repertorio algunos de los de los éxitos de de Roxette porque no solamente nos gustaba a nosotros de más chicos sino que la gente lo disfrutaba un montón y le gustaba”, cuenta Soledad Sosa, cantante de Roxband.

Maxi Guillen y Soledad Sosa

Durante la pandemia, y luego de la muerte de la vocalista de Roxette, Marie Fredriksson, el trío decidió gestar una nueva propuesta en homenaje a la banda. “Pensamos que era el momento indicado y armar un show pensado en reflejar la esencia musical de la banda”, recuerda Soledad, y agrega “fue entonces que decidimos convocar a otros músicos y empezamos a trabajar juntos”.

Desde ese momento, Roxband ha tenido muy buena repercusión y gran recepción del público. “Nos pasa mucho en los shows que el público revive emociones y recuerdos”, añade. Los clásicos de Roxette serán parte del concierto de Roxband en el Independencia, pero también canciones inéditas, mayormente interpretadas por la banda sueca en recitales en vivo, pero además, en su tercer aniversario, la banda se presenta con Roxette Experience, un espectáculo que contará con todos los temas emblemáticos de la banda original, y con la participación especial de la violinista Anna Kebadze.

“Este show lo armamos con el mismo público, en nuestras redes fuimos preguntando qué les gustaría escuchar. Lógicamente, los clásicos estaban asegurados, entonces la gente empezó a sugerirnos temas de enorme belleza, que la banda tocó por ejemplo en Barcelona, Zúrich e incluso en Argentina”.

En este sentido la vocalista destacó que “se generó un juego en las redes sociales a través de las historias, en donde nuestros seguidores nos proponían canciones, nos hacían sugerencias de temas tal vez no tan exitosos que han marcado algún momento especial en sus vidas”.

Soledad Sosa interpretando uno de los éxitos del duo sueco

En cuanto a la estética y sonoridad de Roxband, Sosa explica que “si bien en algunas cositas tratamos de acompañar la estética, el show en sí está enfocado en lo musical y en brindarle a la gente esa cuota de magia y nostalgia que nos hace viajar en el tiempo”.

El sitio web de Cultura de la provincia resalta en una entrevista el trabajo sonoro logrado por Roxband: “La idea era sonar muy fidedignamente a Roxette. Fue un trabajo con mucho respeto artístico y decidimos convocar a cuatro músicos más, para ser siete, como la formación sueca. Ellos marcaron un hito en el rock pop de los 90, desde crear la considerada más romántica balada como It Must Have Been Love (Debió de ser amor), a marcar una impronta estética”, decía por su parte Maxi Guillén en esta publicación.

The look (La mirada) uno de los temas más emblemáticos de Roxette.

Acerca de Roxband

Conformada por los cuñados Soledad Sosa y Maxi Guillén, Roxband nació en 2020. Los jóvenes músicos, que tienen una amplia trayectoria de 20 años en los escenarios, junto a Diego Guillén, pareja de Soledad y hermano de Maxi, conforman a su vez el proyecto musical llamado The Clover. Fue a partir de esta banda, que interpreta covers icónicos del rock internacional de los 80 y 90, que surgió el desprendimiento de crear exclusivamente un tributo a Roxette, que no existía en Mendoza.

Ficha

Roxette Experience

Actúa: Roxband.

Día y hora: sábado 29 de julio, desde las 21.

Lugar: Teatro Independencia.

Intérpretes: Soledad Sosa (voz) y Maxi Guillén (voz y guitarra), Diego Guillén (guitarra), Charlie Frites (bajo), Tony Virga (teclados), Martín Rodríguez (batería), Gabriela Catulo (coros).

Invitada especial: Anna Kebadze (violinista).

Entradas: $2.500 a través de entradaweb.com.ar o, en la boletería del teatro, de miércoles a domingo de 18 a 21.