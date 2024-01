La asquerosa costumbre que Brad Pitt mantuvo en su vida antes de ser famoso

Hace casi tres años, surgió una tendencia peculiar y, al mismo tiempo, desagradable en Hollywood. Varios rostros conocidos de la industria del entretenimiento, como Mila Kunis, Ashton Kutcher, Jake Gyllenhaal, y la pareja formada por Dax Shepard y Kristen Bell, afirmaron que no siempre seguían una rutina de ducha y que tampoco lo hacían con frecuencia.

Esto fue una desagradable práctica que, en su momento, también llevó a cabo Brad Pitt. Quien es considerado uno de los hombres más hermosos y particulares del mundo del cine también tiene aspectos que generan rechazo en la gente, por lo general.

La persona que dio a conocer este detalle fue Jason Priestley, el actor de “Sensación de vivir” mantuvo una relación extensa con el rubio cuando ambos comenzaban sus carreras como actores. Se trata de algunos meses donde compartieron un piso mientras habitaban en una “zona de mierda en Los Ángeles”.

En esa convivencia, llevaban a cabo diversas competiciones, entre ellas una en la que debían demostrar quién podía pasar más tiempo sin bañarse. Curiosamente, el ganador constante de esta competición era Brad Pitt, quien lograba pasar días y días sin recurrir a la ducha: “Siempre ganaba Brad”.

Más allá de este asqueroso detalle, Priestley dejó en claro que no cree que el ex pareja de Angelina Jolie mantenga esa costumbre hoy en día en sus días normales: “Creo que ya no hace esas cosas, pero antes podía pasar mucho tiempo sin pasar por la ducha”. Asimismo, quiso salvarle el pellejo asegurando que es uno de los mejores compañeros que ha tenido en una habitación: “No era como con el otro compañero que vivía junto a nosotros, que era un desastre”.

Así lucía Brad Pitt durante su estadía en Mendoza mientras filmaba “Siete Años en el Tibet”

Si causa sensación la visita de los famosos de la farándula argentina en Mendoza, en el año 1996 la visita de Brad Pitt fue un revuelo a diario para los seguidores locales. Por aquel entonces, el actor de Hollywood llegó a Mendoza para filmar la película “Siete Años en el Tíbet”, dirigida por Jean-Jacques Annaud.

En los últimos días, se hizo viral un video en redes sociales, donde muestra al actor durante su estadía en Chacras de Coria. En las imágenes se puede ver a Brad Pitt y Gwyneth Paltrow salir por el balcón del hotel donde estaban hospedados en la ciudad lujanina, y muy simpáticos saludaron al grupo de seguidores, sobre todo mujeres, que aguardaban verlos.