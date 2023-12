Brad Pitt cumple 60 años: un ícono de Hollywood con una carrera impecable

Brad Pitt, el icónico actor de Hollywood, celebra este lunes su sexagésimo cumpleaños, marcado por una carrera y un estado físico impecable. Aunque se encuentra sólidamente asentado en la élite de Hollywood, su vida personal se vio envuelta en la tormenta del proceso de divorcio con la también estrella Angelina Jolie, quien lanzó escabrosas acusaciones sobre su figura.

Nacido en Oklahoma pero criado en Misuri por una familia cristiana, el icónico Brad Pitt inicialmente se encaminó hacia el periodismo y la publicidad. Luego tomó la decisión de adentrarse en el mundo del cine y ya el resto es historia.

Brad Pitt a sus 60 años.

Con tenacidad y apariencia envidiable, se mudó a Los Ángeles a la edad de 24 años, donde comenzó a destacar en la serie “Dallas” (1987) antes de dar el salto con “Thelma & Louise” (1991), según lo informado por el portal de noticias del espectáculo MásChisme.

BRAD PITT MÁS ALLÁ DE HOLLYWOOD

A lo largo de su carrera, Pitt se ha distinguido no solo por su indiscutible atractivo, sino también por su elección de papeles en dramas, acción y suspense, alejándose del estereotipo de galán tradicional. De esta manera, su talento y versatilidad lo llevó a filmes emblemáticos como “Legends of the Fall” (1994), “Se7en” y “Twelve Monkeys” (ambas de 1995), logrando su primera nominación al Óscar.

Brad Pitt en Thelma & Louise

Atravesando la década de 1990, Pitt consolidó su estatus como uno de los actores más respetados, con cintas como “Fight Club” (1999) y la taquillera saga “Ocean’s”. Sin embargo, su vida personal también estuvo en el foco, especialmente durante su matrimonio con Jennifer Aniston, que duró cinco años y culminó en un divorcio ampliamente comentado.

BRANGELINA

El “fenómeno Brangelina” surgió cuando Pitt conoció a Angelina Jolie durante el rodaje de “Mr. & Mrs. Smith” (2004). La pareja se convirtió en ese entonces en el epicentro de la atención mediática, lo cual marcó una etapa en la vida de Pitt, que se dedicó a su familia y produjo notables películas, incluyendo la oscarizada “12 Years a Slave” (2013).

Angelina Jolie y Brad Pitt.

Lamentablemente, su divorcio de Jolie en 2016 trajo consigo acusaciones controvertidas, incluyendo un incidente en un avión desde su bodega de vinos en Francia hasta Los Ángeles. Aunque el FBI investigó el caso en 2016 sin presentar cargos, sigue siendo un tema central en la batalla legal por la custodia de sus hijos y la propiedad de la bodega Miraval.

A pesar de las complicaciones legales, Brad Pitt continuó expandiendo su imperio, participando en proyectos cinematográficos. Ahora, a sus 60 años, se encuentra en una nueva etapa de su vida sentimental con la diseñadora de joyas Inés de Ramón. Mientras enfrenta desafíos legales, Pitt sigue siendo una figura emblemática en Hollywood y un ejemplo de longevidad en la industria cinematográfica.

SEGUÍ LEYENDO: