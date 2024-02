La artista plástica Sara Rosales presenta una nueva serie de pinturas inéditas: dónde se puede ver la muestra

Sara Rosales continúa pintando y creando nuevas obras, que definen su búsqueda actual. Y este año lo comienza con una serie inédita bajo el nombre de “Ellas, a mi manera”.

En esta ocasión expone 32 obras en óleo, donde invita a relacionarse a través de un diálogo interactivo frente a cada pintura, en la que se advierte con curiosidad que la magia persiste.

La exposición abre el calendario 2024 de Salas de Arte Libertad en Guaymallén. Se inaugura el miércoles 14 de febrero, a las 20 horas. La misma podrá ser visitada hasta el 6 de marzo, con entrada libre y gratuita.

SU MUNDO, A SU MANERA

En el último periodo, la artista plástica decidió ordenar su obra bajo distintos títulos, aunque la base creativa es la misma: crear desde lo que surge de su mirada cotidiana. Y en esta nueva exposición, la figura humana sigue estando presente con más claridad, donde las mujeres, las aves y los colores son protagonistas.

“Consideré después de tantas muestras, las pinturas forman parte de mi mirada cotidiana, entonces puse un solo nombre que engloba todas; ‘Ellas a mi manera, luces y sombras’, ‘Aves’, ‘Las mujeres sin rostro’... Y esta última serie son 32 obras en total, 15 inéditas y 17 que acompañan seleccionadas de los últimos 15 años de trabajo”, comenta la artista plástica Sara Rosales, con más de cincuenta años de trayectoria en la cultura y las artes plásticas de nuestra provincia.

En sus creaciones se perciben los rostros de “Ellas”, las palomas, las expresivas manos, los sutiles velos, los intensos colores, lo oculto y lo presente, la música, los diversos planos que limitan misteriosamente las imágenes.

Rosales es “Ellas”, los óleos contundentes son el instrumento que usa para concretar sus imágenes femeninas. Su estilo inconfundible nos permite develar los misterios de su alma enamorada de la vida. “Como pintura trabajo óleo sobre tela, dorado a la hoja y tintas con textura, collage. Y principalmente predomina la figura, surgen rostros más definidos, son cualidades que se profundizan en situaciones como una mirada. Comienzo por una idea vaga, la planteo sobre la tela y a veces cambia. Son imágenes que salen solas y a las que trato de darle una forma”, advierte sobre el proceso creativo.

Considera que el arte tiene su propio lenguaje y no busca condicionar al espectador: al contrario, presenta su obra, para que solo impacte sobre quien la contemple y pueda vivir su propio proceso a través de la pintura.

“El arte tiene su propio lenguaje, es la mirada del espectador la que lo determina. Mi obra me pertenece en mi casa cuando la realizo. Uno le pone un nombre por orden, pero no es para sugerir o inducir al público. La obra está muy relacionada conmigo. Esos rostros no son personas, sino que expresan mi mundo”, dice.

En esta serie inédita la figura femenina es predominante, a la cual denominó “Boquitas pintadas” luego de un fortuito hecho creativo.

“Las 15 obras que presento están relacionadas a las boquitas pintadas. Siempre trato con un pincel, tiro líneas para dar una forma, y justamente en la parte de la boca el pincel tenía un poco de pintura, entonces me pareció fantástico en homenaje a Manuel Puig ponerle “Boquitas pintadas”. Fue una actitud lúdica ponerle ese nombre”.

PARA AGENDAR: “ELLAS, A MI MANERA” LA NUEVA MUESTRA DE SARA ROSALES

La artista plástica Sara Rosales presenta su nueva muestra "Ellas, a mi manera", con 32 pinturas inéditas y de los últimos años de creación.

La exposición se inaugura el próximo miércoles 14 de febrero, a las 20 horas, en la Sala de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva, Guaymallén).

La misma podrá ser visitada hasta el 6 de marzo 2024, de lunes a sábados de 8 a 20 horas, y domingos de 9 a 13 horas, con entrada libre y gratuita.