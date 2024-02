L-Gante se rebeló contra Wanda Nara y la expuso públicamente de la peor manera

La relación de Wanda Nara y L-Gante sigue dando de qué hablar y, en las últimas horas, el cantante de Cumbia 420 salió a desmentir a la empresaria, quien negó haber tenido una relación sentimental con él. El artista mantiene su postura y lo dejó bien en claro en sus redes.

Wanda sacó un nuevo tema en portugués y por esa razón fue entrevistada por programas de espectáculos quienes, una vez más, le preguntaron por la relación que tuvo con Elián Valenzuela el año pasado.

Ante los micrófonos y las cámaras, la conductora de Masterchef aseguró que todo fue armado por ellos para darle prensa y credibilidad al tema de “El último romántico”, canción de L-Gante en el que ella es la protagonista en el videoclip.

Según comentó Wanda, entre ellos solo existe y existió una amistad. Sin embargo, en su momento le pareció interesante que todos crean que entre ellos existía un romance por el tema musical, como ocurre con las novelas.

L-Gante volvió a desmentir a Wanda Nara

En entrevistas, L-Gante dejó en claro que tuvo un romance fugaz con la mayor de las Nara y esto molestó a la esposa de Mauro Icardi. Y, a raíz de esta situación, se distanció del cantante quien blanqueó que está en pareja nuevamente con una joven que muchos vieron parecida a Wanda Nara.

No solo eso, sino que en los últimos días se encargó de asegurar que con Elián Valenzuela no tuvo nada y eso molestó al joven, quien no tardó en redoblar la apuesta con un picante mensaje.

Wanda Nara y L-Gante fueron más que amigos. Gentileza: instagram lgante_keloke.

En sus historias de Instagram compartió un posteo en el que lo etiquetaron, en el que se puede ver el textual de Wanda desmintiendo haber mantenido una relación que fue más allá de la amistad con él. Incluso, terminó involucrada Tamara Báez, su ex y madre de su hija, Jamaica.

“Nunca tuve una relación con L-Gante. Si así hubiera sido, lo habría dicho pero no existió”, dijo Wanda ante las cámaras de Intrusos. “Cómo se me revelan las pibitas jajaja”, respondió Elián al respecto.

L-Gante se reveló contra Wanda Nara.

Es que en los últimos días su ex también apuntó contra él y puso en tela de juicio su rol como padre de la niña. Es que la joven aseguró que no pasa el tiempo suficiente con su hija y resaltó que no solo lo material es importante, sino también estar presente durante la crianza.