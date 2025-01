L-Gante rompió el silencio: su reacción a los chats de “leche y hamburguesa” y su vínculo con Icardi

Desde Mar del Plata, donde se instaló junto a amigos para descansar antes de su próximo recital, L-Gante rompió el silencio y habló sobre su reciente separación de Wanda Nara. Sin esquivar las preguntas, el cantante de cumbia 420 dejó en claro que el distanciamiento fue en buenos términos y por decisión mutua.

“Nos seguimos hablando, no tenemos nada por qué pelear”, aseguró Elián Valenzuela durante la entrevista con Intrusos, mientras explicaba que la separación surgió como una manera de que ambos puedan enfocarse en sus asuntos personales.

“Todas las versiones tienen un condimento de más. Lo que puedo decir es que fue una decisión de los dos, muy bien y amablemente nos distanciamos un poco y quizás nos ayuda a resolver todos nuestros problemas personales”, detalló.

Aunque ya no estén juntos, L-Gante destacó que la relación con Wanda no se terminó del todo. “Es un vínculo que no se va a cortar porque no nos veamos por un tiempo. Quizás vuelva a Buenos Aires y tome unos mates con ella”, afirmó.

Una de las preguntas más picantes de la entrevista llegó de la mano de Andrea Taboada, quien quiso saber si la separación ocurrió con ambos aún enamorados. Sin dudarlo, L-Gante respondió: “Yo creo que sí”.

L-Gante reveló que mantuvo un diálogo fluido con Mauro Icardi

Sobre las múltiples especulaciones en torno al WandaGate, el cantante confesó que muchas le resultaron graciosas, incluso los comentarios sobre los supuestos chats entre Wanda e Icardi que involucraban hamburguesas y leche. “Con lo de la hamburguesa... Es buenísimo”, comentó entre risas, mostrando su capacidad para tomarse las polémicas con humor.

Además, Marcela Tauro indagó sobre su relación con la estrella del Galatasaray y Elián fue claro: “Siempre me escribió para desearme lo mejor, para invitarme a jugar a la pelota, para comer algo, nos llevamos re bien con él. Yo lo entiendo, él es muy chistoso”, respondió con un dejo de ironía, dejando entrever que no hay conflictos abiertos entre ellos.

La historia en Instagram de L-Gante. Foto: Instagram / @lgante_keloke

El cantante también destacó el buen vínculo que mantiene con Nora Colosimo, madre de Wanda, y con los hijos mayores de la empresaria. “Me llevo bien con todos. No tuve choques con ninguno”, señaló, dejando en claro que, más allá de la separación, el cariño por la familia sigue intacto.