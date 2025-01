“Leche” y “hamburguesa”: filtraron escandalosos chats íntimos y eróticos de Mauro Icardi con Wanda Nara

Un nuevo episodio en la mediática relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara encendió las redes sociales. En esta ocasión, Ángel de Brito difundió en su programa LAM una serie de mensajes privados entre el futbolista y la conductora, en los que queda expuesto un tono íntimo y erótico.

Los chats se volvieron viral rápidamente, despertando una avalancha de comentarios y memes con la situación. Según lo mostrado en el programa, los mensajes incluyen frases explícitas y referencias extrañas que se volvieron tendencia en las redes sociales.

Las conversaciones son irreproducibles. Icardi expresa su deseo de mantener un reencuentro íntimo con Wanda, mientras utiliza un emoji inusual para ilustrar sus comentarios, lo que avivó aún más la repercusión en X.

Los polémicos mensajes: qué le dijo Icardi a Wanda

En una de las conversaciones, Icardi escribió: “Así te quiero poner. ¡Como te gusta! Y yo sé que te morís de ganas también, de chuparme y de todo, pero te hacés la loquita. Te hacés la ofendida. Te hacés la mala conmigo”.

El intercambio, que no muestra la respuesta de Wanda Nara, continúa con un mensaje aún más subido de tono: “¿Nos das una oportunidad? Que quiero y llenarte toda de leche la hamburguesa (emoji). ¿Me dejás? ¿Me dejás? ¿Me dejás? ¿Me dejás?”.

Los mensajes íntimos que envió Mauro Icardi a Wanda Nara.

Durante el programa, De Brito reveló cómo obtuvo las conversaciones: “Ayer después del notón que dio Wanda Nara, que obviamente tuvo mucha repercusión, fui a cenar y cuando terminé veo que tenía 180 mensajes, literal, con todos los chats entre Wanda y Mauro Icardi, fotos y videos. Me los mandó su nuevo abogado. Tengo para hacer diez Secretos verdaderos. Ella me había dicho que me iba a pasar las pruebas”, aseguró.

Además, señaló: “Llegué a la conclusión de que son dos tóxicos y que están todos locos. Vi cosas de Mauro bastante agresivas, vi datos que le tira Wanda en esas conversaciones que son fuertes. Mucho contra la China Suárez y mucho contra L-Gante. También contra familiares y periodistas”.